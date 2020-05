Marketsi porta l'investimento quantitativo agli investitori al dettaglio

Con Marketsi offriamo ai clienti anche una piattaforma di Share Dealing con accesso diretto al mercato, in modo che essi possano gestire tutti i propri investimenti in un' unica sede.

E la nostra piattaforma di trading multi-asset, Marketsx, è molto migliorata con spread inferiori, più modi di negoziare i prodotti più popolari e un universo di beni in continua espansione. Ma soprattutto, i nostri strumenti continuano a dettare il passo nel settore grazie a una straordinaria suite di strumenti analitici tecnici, fondamentali e basati sui sentimenti.

Per i clienti del Regno Unito stiamo ora aggiungendo Spread Betting ai prodotti di trading CFD esistenti, offrendo ai trader la possibilità di trarre vantaggio dal trading in esenzione d'imposta.

Joe Rundle, CEO di Markets.com, dichiara: "Abbiamo fatto un grande passo avanti nel settore degli investimenti e siamo ansiosi di fare un salto di qualità con un prodotto che rivoluzionerà le cose per gli investitori al dettaglio. Il nostro strumento quantitativo di creazione di portafogli permette agli investitori al dettaglio di attingere al tipo di tecnologia e di dati utilizzati dalle maggiori banche e dagli hedge fund per massimizzare i rendimenti".

"Siamo estremamente lieti di lanciare prodotti di investimento in modo che i nostri clienti possano avere un maggiore controllo del loro denaro. E con lo Spread Betting speriamo di poter soddisfare le esigenze di tutti i nostri trader nel Regno Unito".

"Il nostro nuovo slogan riflette il nostro obiettivo di essere l'unico punto di riferimento per il trading e l'investimento: 'Il mondo dei mercati finanziari, a modo vostro'."

Ripensato, riprogettato, ridisegnato

Era necessario un look and feel totalmente nuovo per riflettere appieno il cambiamento apportato a ciò che offriamo ai nostri clienti. Di conseguenza, abbiamo lanciato un nuovo sito Web che comunica in modo più chiaro i nostri valori. È pieno di nuove funzionalità, mentre un nuovo design elegante rende più facile che mai arrivare esattamente dove si vuole.

Inoltre, abbiamo espanso il Knowledge Centre con maggiori analisi, approfondimenti, webinar didattici e XRay, la nostra piattaforma di streaming in diretta.

Informazioni sui portafogli dinamici

Il nostro Investment Strategy Builder è uno strumento di investimento quantitativo che consente ai clienti di sviluppare portafogli dinamici sulla base di criteri prestabiliti. I clienti possono scegliere tra tutta una serie di azioni diverse e restringere le proprie scelte in base a parametri come capitalizzazione azionaria (market cap), rapporti PE o beta. Possono poi perfezionare ulteriormente il proprio portafoglio in base a criteri su segnali tecnici di mercato, fondamentali o alternativi (come quando un analista cambia il proprio rating), che riequilibrano automaticamente il portafoglio in base alle scelte fatte. Poi, una volta selezionato il portafoglio, è possibile effettuare un test retrospettivo e perfezionarlo ulteriormente.

Chi siamo

Markets.com è la casa del trading e degli investimenti. Dal trading azionario al leveraged trading, è possibile controllare tutto da un unico conto sulla nostra intuitiva piattaforma proprietaria multi-asset. È l'unica piattaforma di cui avrete bisogno per gestire i vostri investimenti.

Appartenendo al TradeTech Group, un elemento costituente di Playtech, cioè una società quotata sul FTSE 250, abbiamo una conoscenza approfondita dei mercati finanziari e l'accesso alle tecnologie di ultimissima generazione.

*Non tutti i prodotti di investimento e di trading sono disponibili in ogni giurisdizione. Fare riferimento alle normative locali.

