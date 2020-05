Meliá Hotels International presenta "Stay Safe with Meliá", un programma che garantisce rigorosi standard post-COVID-19 in materia di salute e sicurezza, in collaborazione con Bureau Veritas

Bureau Veritas, azienda leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, verificherà il sistema Meliá Hotels International per quanto riguarda la gestione delle misure preventive per combattere la COVID-19 nei propri hotel

L'azienda sfrutta la sua vasta esperienza e la sua presenza globale per lanciare un piano urgente volto a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e clienti

Gli hotel modificano le proprie strutture e riprogettano molti dei processi per ridurre l'interazione diretta e mantenere gli standard igienici e la distanza sociale fino al superamento della crisi

Il processo di certificazione dovrebbe concludersi nel mese di maggio

MADRID, 11 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Meliá Hotels International, il più grande gruppo alberghiero spagnolo e leader mondiale negli hotel "resort", ha sviluppato un programma per la graduale riapertura delle proprie strutture nella fase di recupero post-COVID-19 e sta collaborando con una delle più prestigiose organizzazioni di certificazione al mondo, Bureau Veritas, per garantire la conformità ai più rigorosi standard di salute e sicurezza e applicare rigorosamente le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Oltre a descrivere in dettaglio i protocolli e le misure per ottimizzare l'igiene, la disinfezione delle strutture e i più importanti processi operativi, il programma mira anche a dare priorità a un'esperienza positiva per il cliente. A tal fine, il programma "Stay Safe with Meliá" prevede la nomina in ogni hotel di una persona responsabile del "benessere emotivo" degli ospiti e la verifica dell'adeguata conformità ai processi progettati per prevenire la diffusione della Covid-19.

Questa certificazione soddisferà le esigenze del settore alberghiero e F&B, e definirà gli standard sanitari in tutti gli hotel Meliá, applicabili anche ad altre aziende alberghiere.

Un piano globale e multidisciplinare

Questo programma a 360º comprende azioni in diverse aree:

Piano di pulizia e disinfezione approvato da Diversey, un fornitore globale.

approvato da Diversey, un fornitore globale. Raccomandazioni sulla Salute occupazionale per garantire la sicurezza al rientro sul luogo di lavoro e la gestione dei possibili casi di infezione.

per garantire la sicurezza al rientro sul luogo di lavoro e la gestione dei possibili casi di infezione. Guida operativa con tutti gli adattamenti alle procedure e il materiale formativo.

con tutti gli adattamenti alle procedure e il materiale formativo. Gli standard del brand adattati a diverse aree come cibo e bevande, esperienza in camera, servizi benessere, intrattenimento, ecc.

adattati a diverse aree come cibo e bevande, esperienza in camera, servizi benessere, intrattenimento, ecc. Innovazione e tecnologia per garantire la sicurezza delle strutture.

per garantire la sicurezza delle strutture. Attrezzature tecniche e Guida alla manutenzione

Meliá Hotels International ha sfruttato il know-how internazionale e l'esperienza dei suoi team di gestione del rischio, salute sul lavoro, operations, brand, approvvigionamento, manutenzione e IT, nonché il supporto e la consulenza di fornitori strategici specializzati. Per definire nuovi spazi, processi e standard del brand, il team ha esaminato tutti i punti di contatto del cliente. Allo stesso modo, per garantire che vengano prese in considerazione anche le preferenze dei clienti, oltre 100.000 clienti verranno coinvolti nel processo di adattamento attraverso il lancio di un recente sondaggio.

Per verificare che le nuove procedure e gli standard adattati al contesto post-COVID siano efficaci, l'azienda sta anche testando i nuovi processi in aree come i servizi di Food & Beverage, le procedure di pulizia per le camere e le aree pubbliche, le simulazioni dei flussi dei clienti al check-in e al check-out, i parcheggi per auto e le aree delle piscine, nonché la stima dei nuovi limiti di capacità per i diversi spazi. Vengono inoltre testate nuove applicazioni e soluzioni digitali per ridurre il contatto diretto con i clienti.

Come spiega Gabriel Escarrer, Executive Vice President e CEO di Meliá Hotels International, "Ci siamo impegnati al 100% per applicare l'esperienza acquisita negli ultimi mesi dai nostri hotel in Cina al programma "Stay Safe with Meliá". La certificazione di Bureau Veritas conferma che i nostri hotel rispettano le massime garanzie in materia di salute e sicurezza e gli standard internazionali più rigorosi, un fattore essenziale per operare nel periodo post-COVID-19."

Bertrand Martin, Executive President di Bureau Veritas Spagna e Portogallo, spiega: "Siamo molto lieti di collaborare con Meliá Hotels International. La missione di Bureau Veritas è costruire un mondo di Fiducia. In questo senso, il sito Global Safe ci consente di soddisfare le aspettative della nostra società in termini di salute e sicurezza. Contribuiremo così alla riapertura di hotel e ristoranti nel rispetto delle massime garanzie di affidabilità. Questa certificazione andrà senza dubbio a vantaggio di tutto il settore".

Informazioni su Meliá Hotels International

Fondata nel 1956 a Palma di Maiorca (Spagna), Meliá Hotels International vanta più di 390 hotel aperti o in fase di apertura in oltre 40 Paesi con i brand Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá e TRYP by Wyndham. L'azienda è leader mondiale negli hotel resort e il suo impegno nei confronti del turismo responsabile l'ha resa l'azienda alberghiera più sostenibile al mondo (Gold Medal e Industry Mover Award nel SAM Sustainability Yearbook 2020, pubblicato da S&P Global). Meliá Hotels International è anche membro dell'IBEX 35.

