MIDEA E IL MANCHESTER CITY ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP GLOBALE

MANCHESTER, Inghilterra, 23 Maggio 2023 /PRNewswire/ -- Midea, colosso cinese leader mondiale nella produzione di grandi e piccoli elettrodomestici, ha annunciato oggi l'estensione della sua partnership globale con il Manchester City.



Il rinnovo dell'accordo – che comprende sia la squadra maschile che quella femminile, ampliato nel 2021 per includere anche l'organizzazione benefica City in the Community (CITC) – segna l'inizio del quarto anno di attività della partnership.

Midea and ManCity partnership MIDEA AND MANCHESTER CITY EXTEND GLOBAL PARTNERSHIP

Nel corso di questa collaborazione, in vigore da Gennaio 2020, Midea e il Manchester City hanno realizzato una serie di premiate campagne di comunicazione, tra cui #MideaHomeChallenge – che ha intrattenuto i tifosi durante il lockdown incoraggiandoli a sperimentare il calcio in maniera alternativa – e #TasteTactics, in cui i giocatori hanno raccontato le ricette dei loro piatti preferiti, poi realizzate da chef famosi, affinché fossero facilmente replicabili da tutti i fan.

I #MideaWorldClassAwards, conferiti al termine di ciascuna stagione calcistica sin dall'inizio della partnership, rappresentano un'altra serie di enorme successo nata dalla collaborazione tra Midea e il Manchester City. Con i presentatori d'eccezione Paul Dickov e Shaun Wright-Phillips, Ambasciatori del Club, i fan sono incoraggiati a votare per i giocatori in diverse categorie, come "Freshest Opener" (sponsorizzata dai frigoriferi Midea), "Coolest Distributor" (sponsorizzata dai condizionatori Midea) o "Brilliant Finisher" (sponsorizzata dalle lavastoviglie Midea). L'attesissima edizione di quest'anno sarà presto diffusa attraverso i canali di Midea e del Manchester City.

Parte integrante dell'accordo sarà la crescente creazione di contenuti di alto livello in collaborazione tra il Manchester City e Midea che vedranno come protagonisti i giocatori del City. Il brand Midea e la sua vasta gamma di prodotti saranno poi ulteriormente messi in mostra per i fan presenti sugli spalti e per i milioni di spettatori a livello mondiale, grazie a una maggiore visibilità del marchio nell'Etihad Stadium, attraverso l'utilizzo di schermi LED di grandi dimensioni e pubblicità a bordo campo.

Roel de Vries, Chief Operating Officer del City Football Group, ha commentato: "Siamo contenti di poter estendere la nostra collaborazione con Midea. Il successo raggiunto dalla partnership fino a questo momento e le campagne di comunicazione di alto livello che ne sono derivate ci hanno resi particolarmente orgogliosi. Con l'inizio di questo nuovo periodo di collaborazione, siamo impazienti di continuare a lavorare insieme e a creare contenuti entusiasmanti per i nostri tifosi."

"La nostra partnership ha avuto inizio nei primi mesi del 2020, durante tempi particolarmente difficili, ma negli ultimi anni siamo riusciti a costruire una collaborazione davvero vincente. Sono entusiasta della visibilità globale che Midea ottiene durante ogni partita giocata in casa dal Manchester City, così come degli incredibili risultati ottenuti attraverso le nostre campagne e l'affetto ed entusiasmo ricevuti dai fan in tutto il mondo. Il team che gestisce la partnership, supportato dai dati raccolti, ha dimostrato come questa collaborazione sia una risorsa fondamentale per la realizzazione della crescita del brand Midea a livello mondiale nei prossimi anni", ha dichiarato Eric Wang, Presidente della divisione Consumer Appliances di Midea Group.

Midea e il Manchester City annunceranno ulteriori entusiasmanti novità entro la fine dell'anno.

