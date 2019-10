Mondrian Doha festeggia il suo secondo anniversario con un mese di stravaganti celebrazioni nel suo Paese delle meraviglie

Morimoto Doha, CUT by Wolfgang Puck, Hudson Tavern e i locali Smoke & Mirrors festeggeranno con offerte speciali e aggiunte esclusive ai loro menu in occasione dell'anniversario.

Commentando l'evento, Sam Nazarian, fondatore e CEO di sbe, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di celebrare il secondo anniversario dell'apertura di Mondrian Doha. Desidero ringraziare il Gruppo per la fiducia riposta in sbe. Il team del Mondrian Doha ha svolto un lavoro incredibile gestendo l'hotel insieme ai ristoranti e ai locali notturni della struttura. "Mondrian Doha rappresenta ora una meta ambita sia per i residenti che per i viaggiatori internazionali in Qatar, affermandosi come destinazione della regione da visitare almeno una volta nella vita. Confido nel perdurare del suo successo".

Chadi Farhat, Chief Operating Officer Middle East & Europe presso sbe Group, ha dichiarato: "Nel 2017, quando il marchio Mondrian Doha è stato lanciato come il primo del suo genere ad essere introdotto nella regione MENA, sbe ha riconosciuto questa preziosa opportunità nel mercato del Qatar. Due anni dopo, possiamo celebrare gli ottimi risultati e il successo del team Mondrian Doha nella costruzione del marchio Mondrian e nel rafforzamento del nome dell'azienda a livello regionale. Siamo felici di assistere al rapido successo e allo sviluppo dell'hotel. Auguriamo a Mondrian Doha un felice secondo anniversario e siamo certi che continueranno a impegnarsi per offrire sempre l'eccellenza".

Il Mondrian Doha si è affermato come struttura ricettiva principale per le celebrità in tutta la regione con artisti del calibro di DJ e Paris Hilton, uno dei personaggi popolari più importanti a visitare il Qatar. Nel 2018, Mondrian Doha ha ospitato il Bollywood Fashion Show nell'ambito dell'iniziativa del Qatar National Tourism Council (QNTC), Shop Qatar, con l'apparizione di una delle più grandi star di Bollywood, Kareena Kapoor. Nel 2019, Mondrian Doha ha dato il benvenuto alla cantante e attrice Jennifer Lopez in occasione delle celebrazioni di apertura del Doha Festival City, offrendo un'esperienza indimenticabile a tutti i suoi ospiti.

Mondrian Doha continuerà a fornire ai suoi ospiti un'ineguagliabile esperienza a cinque stelle investendo i suoi sforzi in iniziative di livello mondiale nel settore della cultura, dell'arte, della moda e dell'intrattenimento. L'hotel continuerà inoltre a offrire esperienze culinarie pluripremiate per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Inoltre, continuerà a riflettere la missione di sbe di diventare il pioniere principale dell'ospitalità attraverso viaggi esperienziali. Il marchio Mondrian sta rapidamente crescendo a livello globale ed è pronto ad aprire nuovi hotel in Messico, Francia, Dubai e Hong Kong.

