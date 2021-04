MSC presenta una nuova polizza di carico elettronica per i clienti di tutto il mondo sulla piattaforma WAVE BL

WAVE BL è un sistema basato su blockchain che utilizza la distributed ledger technology per garantire che tutte le parti coinvolte nella prenotazione di una spedizione di merci possano emettere, trasferire, convalidare e gestire la documentazione attraverso una rete sicura e decentralizzata. Gli utenti possono emettere tutti gli originali, negoziabili o non negoziabili, e scambiarli per mezzo di una trasmissione diretta, crittografata e peer-to-peer. Gli utenti possono anche modificare i documenti. Il protocollo di comunicazione di WAVE BL è approvato dall'International Group of Protection & Indemnity Clubs e soddisfa i più elevati standard del settore in materia di sicurezza e privacy.

"MSC ha scelto WAVE BL perché è l'unica soluzione che riflette il tradizionale processo cartaceo impiegato nel settore delle spedizioni e del trasporto merci", afferma André Simha, Global Chief Digital & Information Officer di MSC. "Offre un'alternativa digitale a tutte le possibilità disponibili con i documenti cartacei tradizionali, in modo molto più rapido e sicuro".

La piattaforma WAVE BL può essere utilizzata gratuitamente per tutto il 2021 da esportatori, importatori e operatori commerciali. Gli utenti pagano solo l'emissione dei documenti originali e non devono investire in alcuna infrastruttura informatica o apportare modifiche operative per usufruire del servizio. Possono semplicemente iscriversi tramite il sito web di MSC: www.msc.com/eBL.

Da sempre a favore della digitalizzazione nel settore delle spedizioni

MSC da tempo riconosce l'importanza della digitalizzazione nel settore delle spedizioni ed è uno dei pionieri della trasformazione digitale del settore. In qualità di membro fondatore della Digital Container Shipping Association (DCSA), MSC ha partecipato a una serie di iniziative mirate a promuovere la standardizzazione, la digitalizzazione e l'interoperabilità nella spedizione di container. André Simha è anche Presidente di DCSA.

L'introduzione di una soluzione eBL è un passo fondamentale verso la completa digitalizzazione del settore. "Tradizionalmente, il settore delle spedizioni ha sempre fatto molto affidamento sui documenti cartacei. E tra questi, la polizza di carico è il documento di trasporto più importante per il commercio internazionale", ha dichiarato André Simha. "Sebbene già in passato vi siano stati tentativi di creare una soluzione eBL, ora siamo in grado di introdurre una soluzione che possa spianare la strada all'adozione di massa dell'eBL, con risparmi significativi per il settore delle spedizioni".

Risparmio di miliardi nel settore delle spedizioni

Secondo le ricerche della DCSA, con un'adozione delle eBL pari a solo il 50% entro il 2030, il settore potrebbe potenzialmente risparmiare oltre 4 miliardi di USD all'anno. Oltre ai significativi risparmi sui costi, l'eBL offre una vasta gamma di vantaggi ai caricatori, tra cui l'eliminazione del fattore "spedizione dei documenti" dal ciclo del trasporto marittimo. I caricatori possono trasferire istantaneamente documenti elettronici originali e negoziabili oltre le frontiere. La soluzione consente un trasferimento della documentazione più rapido, che a sua volta abbrevia il ciclo di pagamento. Inoltre i processi elettronici risultano molto meno soggetti a falsificazione, frode, perdita o errore umano.

Come commenta André Simha: "L'eliminazione della carta dalla transazione renderà ogni aspetto del trasporto di container commerciali migliore, più veloce, efficace, più sicuro e rispettoso dell'ambiente".

Gadi Rushin, CEO e Co-fondatore di WAVE BL dichiara: "Fin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato quello di cambiare il modo in cui avvengono gli scambi commerciali nel mondo digitalizzando i flussi di lavoro della documentazione, garantendo al contempo i più elevati standard legali, di sicurezza e di privacy. MSC sta contribuendo a creare una nuova pratica commerciale che in ultima analisi influenzerà il resto del mercato e farà risparmiare miliardi di dollari al settore del commercio".

Un aiuto ai Paesi gravemente colpiti dal COVID-19

Se da una parte MSC collabora con WAVE BL già dal 2019 per testare la sua soluzione eBL, il COVID-19 ha determinato un'accelerazione decisiva verso la digitalizzazione delle polizze di carico. "La pandemia globale ha limitato la mobilità umana e dei trasporti in molte zone del mondo", spiega André Simha. "Innumerevoli container sono rimasti bloccati in vari porti, terminali, depositi e magazzini in tutto il mondo poiché il destinatario non disponeva della polizza di carico cartacea necessaria per sdoganare queste merci una volta giunte a destinazione".

In questo caso l'eBL risponde a una necessità molto attuale, consentendo alle parti interessate di superare le restrizioni alle frontiere, le interruzioni nei servizi postali e altri disagi legati alla pandemia. I caricatori possono anche consentire ai dipendenti di lavorare da remoto dematerializzando la polizza di carico e altri documenti di trasporto.

Implementazione in tutto il mondo

Dopo aver condotto con successo progetti pilota in alcuni Paesi selezionati sin dal 2019, MSC ora presenta le sue soluzioni digitali ai clienti in tutto il mondo, spianando la strada a un'adozione diffusa dell'eBL. MSC sta inoltre esplorando altre piattaforme eBL per adattarsi alle richieste del mercato.

"Ora stiamo presentando la nostra soluzione eBL alla nostra vasta clientela per far sì che un numero ancora maggiore di clienti possa trarre vantaggio da una soluzione di polizza di carico digitale. Nell'arco di pochi anni, ci aspettiamo che l'eBL diventi la nuova norma", dichiara André Simha.

Informazioni su MSC: MSC Mediterranean Shipping Company, con sede a Ginevra, in Svizzera, è un leader globale nel settore dei trasporti e della logistica, di proprietà privata e fondata nel 1970 da Gianluigi Aponte. Essendo una delle principali compagnie marittime di trasporto container al mondo, MSC ha 524 uffici in 155 Paesi e occupa oltre 100.000 dipendenti. Con l'accesso a una rete integrata di risorse di trasporto stradale, ferroviario e marittimo che si estende in tutto il pianeta, l'azienda è orgogliosa di fornire un servizio globale con conoscenze locali. La compagnia marittima MSC naviga su oltre 215 rotte commerciali, facendo scalo in oltre 500 porti.

Informazioni su WAVE BL: WAVE BL è una piattaforma digitale per spedizionieri basata su blockchain che riflette per via telematica il processo tradizionale di trasferimento dei documenti cartacei originali. La nostra soluzione consente il trasferimento istantaneo, crittografato e autenticato delle polizze di carico e di altri documenti digitali unici. La piattaforma di WAVE BL è progettata per soddisfare le esigenze di ogni membro coinvolto nel ciclo del trasporto marittimo, dal più piccolo importatore ai più grandi vettori e alle banche.

