Nasce Krateo S.r.l.: come rivoluzionare e semplificare la gestione delle piattaforme Cloud Native

VERONA, Italia, 7 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Si comunica la costituzione di Krateo S.r.l. e il lancio di Krateo PlatformOps, software che consente alle aziende di ottimizzare le proprie piattaforme digitali, migliorandone il time-to-market e rendendole più user friendly.

La costituzione avviene a seguito del conferimento di ramo d'azienda da parte di Kiratech S.p.A. e l'ingresso dei soci: Diego Braga, Leonardo di Donato, Lorenzo Fontana, Luca Bertelli, Marcello Majonchi, Michele Solazzo, Pierluigi Scardazza e Vincenzo Ferme.

Dal greco "κρατέω", che significa "conquistare", termine che racchiude perfettamente la filosofia di base dell'azienda, Krateo mira a vincere le sfide tecnologiche di un mondo digitale dove tutto è software. Grazie a un team di "All Star" del panorama startup e digitale internazionale e di esperti del settore Cloud Native, Krateo rivoluziona il modo in cui le organizzazioni sfruttano la tecnologia per promuovere crescita ed efficienza.

Nel frenetico mondo digitale, le aziende fanno grande affidamento alle piattaforme Cloud Native per supportare le proprie attività. Tuttavia, la loro gestione e ottimizzazione può diventare complessa e costosa in termini di tempo, ma anche in termini economici, con conseguenti problemi di produttività e opportunità mancate, basti pensare alle centinaia di tool presenti nella Cloud Native Landscape da gestire.

Krateo PlatformOps consente una gestione centralizzata della toolchain Cloud Native, ottimizza le prestazioni, offre scalabilità ed elasticità, presenta analisi avanzate sui costi attuali e previsionali e garantisce standard di sicurezza e conformità.

"Dall'esperienza di Kiratech lunga 18 anni, dopo aver collaborato in progetti Open Source, DevOps, e infine Cloud Native e dopo aver compreso le necessità e le problematiche reali dei clienti, abbiamo creato Krateo PlatformOps" dichiara Diego Braga, CTO di Krateo.

"La soddisfazione di aver formato un gruppo di lavoro che definisco "Platform Heroes" a supporto della crescita nazionale digitale e non solo è il presupposto per vincere questa sfida imprenditoriale insieme" dichiara Giulio Covassi CEO Kiratech.

Krateo S.r.l. è un Independent Software Vendor specializzato nella gestione di piattaforme Cloud Native, necessarie per la trasformazione digitale. Grazie a un team di caratura internazionale e una fondamentale customer care, aiuta le aziende a sfruttare tecnologie all'avanguardia e a prosperare nell'era digitale.

