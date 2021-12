Nick Heidfeld parla dello sviluppo della Battista prima delle consegne ai clienti nel 2022

Gli ingegneri di Automobili Pininfarina collaborano con l'ex pilota di Formula 1 e Formula E Nick Heidfeld sin dall'inizio del programma di sviluppo della Battista. Nick ha affermato: "È stato un privilegio ricoprire un ruolo nello sviluppo della Battista, un'auto che rappresenta un'evoluzione significativa nel mondo delle hypercar di lusso. Dalla prima volta in cui ho sperimentato le prestazioni della Battista nel 2019 in un simulatore evoluto fino ai test di oggi su strada e in circuito, sono convinto che il team di Automobili Pininfarina abbia sviluppato con successo una hyper GT incredibilmente divertente e veloce."

La Battista sarà l'auto italiana di serie più potente di sempre, pertanto l'eccellenza ingegneristica è stata il motivo conduttore del suo intero sviluppo. L'esperienza di guida su misura offerta dal propulsore elettrico della Battista e le dinamiche di guida personalizzate hanno impressionato Heidfeld.

La piena potenza di 1.900 CV è disponibile nella modalità Furiosa, che utilizza inoltre tutta la coppia generata dai quattro motori elettrici indipendenti, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e una velocità massima di 350 km/h. Inizialmente concepita per erogare 2.300 Nm di coppia, la Battista genera ora ben 2.360 Nm. Il merito è dei due motori da 250 kW all'avantreno con 280 Nm di coppia ciascuno e dei due motori da 450 kW al retrotreno da 900 Nm di coppia ciascuno.

Nick Heidfeld ha dichiarato: "In questo test ho guidato la Battista a piena potenza. In accelerazione offre una sensazione incredibile di cui non ci si annoia mai, non importa quante volte la si provi. Questa vettura stradale ha uno scatto più veloce di una Formula 1; mi emoziona e mi diverte ogni volta, specialmente nella modalità Furiosa. Ogni cliente che ha provato la Battista con me è rimasto positivamente colpito dall'esperienza. Non esiste al mondo un'altra auto come questa."

Heidfeld ha continuato: "La Battista è un meraviglioso oggetto di design e la sua presenza formidabile è ulteriormente esaltata da un sound esclusivo. Non posso fare a meno di sorridere ogni volta che sento la colonna sonora della modalità Furiosa. Riesci a sentire la Battista prima ancora di vederla, è quasi come fosse viva, si crea una connessione emotiva che onestamente non mi aspettavo. Il team si era posto un obiettivo ambizioso ed è riuscito a raggiungerlo in pieno."

I quattro motori elettrici sincroni a magnete permanente (PMSM) offrono prestazioni elevate e distribuiscono la potenza in maniera indipendente a ogni ruota grazie all'evoluto sistema Torque Vectoring della Battista che offre risposte dinamiche a regolazione continua.

Il sistema recupera e trasferisce l'energia elettrica senza utilizzare i freni. Questa rigenerazione attiva dell'energia avviene direttamente attraverso i quattro motori elettrici ed è nettamente più precisa ed efficiente rispetto al controllo dinamico tramite i freni.

Il controllo dell'esperienza di guida è affidato a una stupenda manopola rotante zigrinata, posta in posizione ergonomica accanto al guidatore. Guidatore che potrà passare rapidamente da una modalità all'altra alternando tra Pura, Calma, Energica, Furiosa e Carattere. Ogni modalità conferisce alla Battista un carattere unico, perfettamente in linea con diverse condizioni di guida.

Heidfeld ha affermato: "La maneggevolezza sulla strada aperta e su fondi imprevedibili dimostra quanto la Battista sia perfettamente bilanciata. Proprio come dovrebbe essere una hyper GT. Le prestazioni della Battista in circuito mi avevano già sorpreso e impressionato dopo che l'avevo provata a Nardò, all'inizio dell'anno, quindi le mie aspettative erano particolarmente alte anche questa volta. Il test ha confermato che il team ha raggiunto l'obiettivo di creare una hyper GT innovativa dalla guida appagante su tutte le superfici. La qualità di guida e l'ammortizzazione sono eccellenti e la sensazione dello sterzo è naturale, perfetta per quello che volevamo ottenere con la Battista. Da pilota professionista sono particolarmente attento a questo aspetto e su questa vettura ritrovo una sensibilità tanto leggera e fluida quanto connessa e diretta."

Calibrate con migliaia di chilometri di simulazioni software prima dell'introduzione sulle auto destinate allo sviluppo, le modalità di guida consentono di personalizzare l'intera esperienza e sbloccare il pieno potenziale dell'evoluto sistema Torque Vectoring e le caratteristiche da hyper GT della Battista.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Nick Heidfeld è iniziata nel 2019, quando ha partecipato al primo test fisico per valutare l'ergonomia degli interni della Battista, la posizione di guida e l'interfaccia uomo-macchina proposta. In seguito ha collaudato 'virtualmente' la Battista in un evoluto simulatore di guida e abbiamo iniziato a perfezionare l'assetto dinamico del telaio personalizzato per la nostra hyper GT. Nick ha fornito un prezioso contributo durante l'intero programma di sviluppo, non solo per le sue abilità al volante e il suo know-how unico maturato in Formula 1 e Formula E, ma anche per la sua capacità di valutare e migliorare il programma nelle diverse fasi di sviluppo cogliendo quello che sarebbe stato il punto di vista del cliente finale."

"Questo contributo è stato essenziale per raggiungere il perfetto mix di prestazioni estreme tipiche di una hypercar e un approccio maggiormente improntato alla fruibilità che cercavamo per la Battista, dove potenza e coppia sono immediatamente disponibili, in totale sicurezza, per un'esperienza di guida piacevole su ogni superficie. La Battista ha un raffinato equilibrio tra carrozzeria e assali, un'integrazione perfetta di propulsore elettrico e controlli del telaio e calibrazioni ottimali nelle cinque modalità di guida. In combinazione con l'interfaccia utente connessa e con l'esclusiva colonna sonora, la Battista sta ridefinendo l'essenza stessa della Granturismo."

SPECIFICHE TECNICHE DELLA BATTISTA

PRESTAZIONI

Autonomia: fino a 500 km

Accelerazione da 0 a 100 km/h: meno di 2 secondi

Accelerazione da 0 a 300 km/h: meno di 12 secondi

Potenza: 1.900 CV

Coppia massima: 2.360 Nm

Velocità massima: 350 km/h

Trazione: integrale con funzione di controllo dinamico Full Torque Vectoring

Modalità di guida:

Calma



Pura



Energica



Furiosa



Carattere (questa opzione consente di personalizzare le prestazioni e le dinamiche della Battista)

FRENI

Dischi da 390 mm in carboceramica Brembo CCMR con pinze a sei pistoncini all'avantreno e al retrotreno

CERCHI

Standard: cerchi Prezioso in alluminio forgiato da 20" all'avantreno e al retrotreno

Opzionali: cerchi Impulso in alluminio forgiato da 20" all'avantreno e da 21" al retrotreno

PNEUMATICI

Michelin Pilot Sport Cup 2R

CARROZZERIA

Monoscocca in fibra di carbonio con pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio e struttura d'assorbimento dell'impatto anteriore e posteriore in alluminio

PACCHETTO BATTERIE

Disposizione: pacchetto batterie agli ioni di litio a forma di T raffreddato a liquidi

Fornitore: Rimac Automobili

Energia: 120 kWh

RICARICA

Capacità di ricarica rapida CC fino a 250 kW

PREZZO

A partire da € 1,98 milioni (imposte locali escluse)

NOTE DEL REDATTORE

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sarà l'auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP simulata di oltre 500 km con un'unica carica. Un massimo di 150 Battista saranno prodotte artigianalmente presso l'atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di oltre 90 anni nella produzione di molte delle auto più iconiche al mondo.

