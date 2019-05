Nuove cause intentate contro Boeing riguardo al disastro aereo del volo Ethiopian Airlines 302 (737-8 MAX), compresa una per conto dei familiari di Virginia Chimenti, operatrice umanitaria del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite.

Le cause sono state intentate dinanzi al Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois dallo studio legale Kreindler & Kreindler LLP di New York, congiuntamente allo studio legale Power Rogers & Smith LLP. di Chicago, all'avvocato Fabrizio Arossa di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP di Roma (per conto della famiglia di Virginia Chimenti), e all'avvocato Jean-Michel Fobe di Sybarius Avocats, di Bruxelles (per conto della famiglia di Ghislaine De Claremont). I convenuti sono la Boeing Company, con sede a Chicago, e la Rosemount Aerospace, Inc. con sede nel Minnesota.

Virginia Chimenti ha dedicato la vita alla lotta contro la fame nel mondo ed era consulente finanziario del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM). Quando era ancora studente all'Università Bocconi di Milano, iniziò a lavorare per Alice for Children, una ONG di Nairobi, in Kenya, che protegge i bambini vulnerabili che vivono nelle baraccopoli di Dandora. Conseguì un master presso la Scuola di studi orientali ed africani di Londra e iniziò a lavorare per il Fondo di sviluppo capitale e il Fondo di sviluppo agricolo delle Nazioni Unite, operando alla facilitazione di modelli sostenibili mirati all'interruzione dei cicli di povertà e fame. Le sopravvivono il padre, Claudio Chimenti (professore di Ortodonzia all'Università dell'Aquila), la madre, Daniela Capogna (dentista a Roma), e la sorella Claudia Chimenti.

"Virginia era una ventiseienne, amata figlia, sorella e fidanzata, con moltissimi amici. Sempre attenta agli altri, era la presenza più preziosa per chi l'ha avuta nella propria vita, amata per la sua personalità profondamente onesta, genuina e radiosa. Dopo un brillante percorso accademico, aveva lavorato intensamente per poter iniziare a operare, già giovanissima, presso le Nazioni Unite, ed era alla soglia di una carriera di successo. Inoltre, si trovava ad un importante crocevia nella sua vita privata e personale di donna. L'averla persa in un incidente così insensato ed evitabile è motivo di ira giustificata e grande sofferenza per la sua famiglia e per i suoi cari. Le cause legali intentate hanno lo scopo di rivelare e imputare le vere responsabilità alla radice di questo incidente mortale e trovare chiusura a suo nome", ha affermato Claudia Chimenti.

Una seconda causa intentata il 16 maggio è a nome della famiglia di Ghislaine De Claremont, che lavorava come banchiere personale presso la ING Bank in Vallonia, Belgio. De Claremont era una madre nubile che ha cresciuto due figlie, una delle quali divenne paraplegica dopo che lei, sua sorella e sua madre si ritrovarono in una sparatoria tra polizia e criminali nel 1995, quando Melissa Mairesse, la figlia minore, fu colpita al centro del midollo spinale all'età di 10 anni. Melissa fu costretta successivamente all'uso della sedia rotelle e De Claremont si prese cura della figlia e ne propugnò le esigenze speciali. Melissa e sua sorella maggiore, Jessica Mairesse, avevano organizzato un safari in Africa come regalo per il sessantesimo compleanno della loro amata madre. De Claremont stava facendo questo viaggio quando fu uccisa a bordo del volo ET302.

Anthony Tarricone, un socio dello studio Kreindler, ha dichiarato che "La causa si concentrerà, in parte, sul rapporto intrecciato tra la Federal Aviation Administration (FAA) e Boeing, che permette agli ingegneri di Boeing di agire in qualità di ispettori della sicurezza incaricati dalla FAA nel corso del processo di certificazione. Il fatto che il 737-8 MAX sia stato certificato come sicuro senza che il sistema automatico antistallo MCAS e le sue modalità di guasto fossero state sottoposte a rigorosi test e analisi dimostra che la FAA è stata fatta prigioniera del settore che essa dovrebbe regolamentare. L'attività di lobbying del settore, incentrata sul dare la precedenza ai profitti aziendali rispetto alla sicurezza dei passeggeri, non promuove la certificazione di aerei sicuri".

"Chiediamo danni punitivi perché ottime ragioni di politica pubblica dell'Illinois spingono a tenere Boeing responsabile della sua condotta colposa e gravemente negligente, in particolare il rifiuto da parte di Boeing, ancora oggi, di ammettere che i Boeing 737-8 MAX sono stati sospesi dal volo per motivi di sicurezza, e questo anche se l'aeroplano è stato sospeso dal volo e Boeing è stata finalmente costretta a porre rimedio al problema che ha causato due disastri aeronautici nel breve lasso di tempo in cui l'aeroplano è stato in servizio operativo"; ha affermato Todd Smith, socio di Power Rogers & Smith L.L.P.

La querela presentata a nome delle famiglie delle vittime riassume in parte le loro rivendicazioni, come segue:

"La Boeing ha mancato di informare adeguatamente i propri piloti collaudatori in merito a dettagli importanti riguardanti il sistema automatico antistallo MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, cioè sistema di aumento delle caratteristiche di manovra), compreso il fatto che il sistema può spingere rapidamente verso il basso il muso del Boeing 737-8 MAX, e, di conseguenza, i piloti collaudatori non hanno eseguito un'adeguata verifica della sicurezza del sistema".

"Boeing ha venduto il Boeing 737-8 MAX alle compagnie aeree pur sapendo che una caratteristica di sicurezza, cioè la spia che avverte di eventuali dati contraddittori legati ai sensori dell'angolo di attacco, ideata per informare immediatamente i piloti del guasto relativo a uno dei sensori dell'angolo di attacco, non funzionava nell'aereo".

"La Boeing ha dato la precedenza ai propri interessi finanziari rispetto alla sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi di volo quando ha affrettato la progettazione, la produzione e la certificazione del Boeing 737-8 MAX, e quando ha falsamente dichiarato al pubblico, alla FAA e ai propri clienti che l'aereo era sicuro per il volo, cosa che la Boeing ha continuato scandalosamente a fare anche dopo l'incidente dell'ET302".

"Dato che si trattava di una nuova funzionalità, il progetto e il funzionamento del sistema automatico antistallo MCAS avrebbero dovuto essere verificati e approvati dalla FAA, ma un esame significativo del MCAS non è stato completato durante le attività di conformità che hanno preceduto la certificazione del Boeing 737-8 MAX e non è stato completato nemmeno dopo l'incidente del [volo Lion Air] 610".

Justin Green, socio di Kreindler & Kreindler LLP che è stato pilota nelle forze armate, ha dichiarato: "Boeing ha detto alla Federal Aviation Administration (FAA) che il sistema automatico antistallo MCAS del Boeing 737-8 MAX non avrebbe potuto causare un evento catastrofico in caso di malfunzionamento e la FAA ha permesso alla Boeing di verificare la sicurezza del sistema con poca o nulla supervisione da parte della FAA stessa. Ma il MCAS è un sistema fatalmente difettoso che ha già causato due disastri aerei. Boeing ha progettato il sistema automatico antistallo MCAS in modo da spingere automaticamente il muso dell'aereo verso il basso sulla base delle informazioni fornite da un singolo sensore dell'angolo di attacco. Boeing ha progettato il sistema MCAS in modo che il sistema non verificasse se le informazioni sull'angolo di attacco fossero accurate o addirittura plausibili e se la quota dell'aereo fosse al di sopra del suolo. Boeing ha progettato il sistema in modo che spingesse ripetutamente il muso dell'aereo verso il basso e che reagisse contro gli sforzi dei piloti che cercavano di salvare l'aereo. Il design del sistema MCAS della Boeing ha permesso che il guasto di un singolo sensore dell'angolo di attacco causasse due disastri aerei ed è il progetto peggiore nella storia dell'aviazione commerciale moderna".

