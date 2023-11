Offerte per il Black Friday 2023 sugli SSD di SK hynix: sconti fino al 30%!

TOKYO, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- SK hynix, il secondo maggior produttore mondiale di chip di memoria, celebra il Black Friday di quest'anno con sconti fino al 30% sulle sue unità SSD.

Le offerte per questo Black Friday riguardano le SSD M.2 NVMe interne Platinum P41 (PCIe 4.0) 500GB/1TB/2TB e Gold P31 (PCIe 3.0) 500GB/1TB/2TB, oltre alla SSD portatile Beetle X31 (10 Gbps) 512GB/1TB.

SK hynix Solid State Drives: Gold P31, Beetle X31, and Platinum P41

Gold P31, un'unità SSD PCIe Gen 3 M.2 NVMe, vanta velocità incredibili con performance massime di 3.500 MB/sec in lettura e di 3.200 MB/sec in scrittura. Non si tratta semplicemente di un prodotto veloce; i consumi energetici contenuti e il ridotto calore generato ne fanno una soluzione particolarmente adatta per laptop e altri dispositivi inclini a problemi di alimentazione e di riscaldamento. Di recente, il modello Gold P31 ha conquistato il primo posto in un test sulle performance PCIe 3.0 a cura della famosa rivista tedesca Computer Bild*, oltre a figurare tra i prodotti preferiti dalla redazione in oltre dieci pubblicazioni diverse, tra cui Tom's Hardware, PCMag e PCWorld.

Platinum P41, un'unità SSD PCIe Gen 4 M.2 NVMe, si basa sull'avanzata memoria flash NAND a 176 layer di SK hynix, che offre velocità massime di 7.000 MB/sec in lettura e di 6.500 MB/sec in scrittura, e rappresenta quindi la scelta ideale sia per i gamer di alto livello che per i creatori di contenuto d'eccellenza.

Beetle X31, il modello con cui SK hynix debutta nel segmento delle unità SSD portatili, presenta un design ultracompatto e ultraleggero, per una portabilità eccezionale. Le velocità costanti del prodotto, 1.050 MB/sec in lettura e 1.000 MB/sec in scrittura, sono ottenute grazie al controllo termico con lo standard USB 3.2 Gen 2 e successivi.

Dotata di buffer DRAM prodotto internamente, l'unità Beetle X31 migliora performance e affidabilità e presenta in dotazione due tipi di cavi USB (USB-C/USB-C e USB-C/USB-A) per la versatilità praticamente in tutti gli ambienti.

SK hynix, il secondo maggior produttore mondiale di DRAM e NAND (Omdia, 2023), è una controllata del gruppo SK, che ha conquistato il 117° posto nella classifica Fortune Global 500 per il 2022.

Con lo sviluppo della primissima unità NAND 4D a 321 layer e di LPDDR5TSK, la DRAM mobile più veloce di sempre, in questi ultimi anni SK hynix guida il settore dei semiconduttori di memoria.

La validità dell'offerta promozionale per le SSD di SK hynix va dal 17 al 27 novembre, periodo in cui saranno disponibili su Amazon a prezzi scontati.

*Fonte: Computer bild<M.2-SSDs im Test: Neun NVMe-PCIe-3.0-SSDs auf dem Prüfstand!>, 2023.10.25

