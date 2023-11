Peaxy lancia EcoGrid per migliorare l'affidabilità e il valore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

SAN JOSE, California, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Peaxy, una società leader di software cloud che offre soluzioni di analisi predittiva ai settori dell'elettrificazione e della difesa, annuncia il lancio di EcoGrid, una piattaforma software per la gestione di comunità e microreti di energia rinnovabile. Il lancio di EcoGrid rappresenta una pietra miliare significativa per Peaxy in quanto segna l'impegno dell'azienda nel far avanzare le tecnologie energetiche rinnovabili e nella transizione del mondo verso un'economia basata sull'energia pulita.

Peaxy EcoGrid è progettato per aiutare le comunità di energia rinnovabile (CER) e le microreti a migliorare la loro resilienza, affidabilità e valore economico. La soluzione fornisce il monitoraggio in tempo reale di tutte le esigenze di una CER e report generati automaticamente per tutti gli amministratori ed i membri della comunità energetica. Il primo sistema EcoGrid è stato implementato nell'estate del 2023 in Sardegna. Blue_Peaxy

Manuel Terranova, amministratore delegato e presidente di Peaxy, ha dichiarato: "Abbiamo assistito a un notevole aumento di interesse per le comunità di energia rinnovabile (CER), poiché la legislazione, di cui si attende il decreto attuativo, si basa sulla direttiva RED II dell'Unione Europea di giugno 2021. La nostra visione mira ad una soluzione hardware e software intuitiva ma completa per la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili ed è ora una realtà concreta con il lancio di EcoGrid". Antonio Montomoli, Direttore di Peaxy Europe Srl, ha aggiunto: "Considerato il background di oltre dieci anni di Peaxy nell'analisi energetica, siamo ben posizionati per diventare leader di mercato. Crediamo che EcoGrid possa trasformare il modo in cui le piccole e grandi aziende e le comunità energetiche consumano, producono e condividono energia, aiutandole a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e di fatturato".

EcoGrid di Peaxy è progettato per aiutare le comunità di energia rinnovabile e le microreti a migliorare la loro resilienza, affidabilità e valore economico. La soluzione basata su cloud gestisce tutto il processo, dalla connessione ai dispositivi IoT e l'acquisizione di flussi di dati, alla reportistica specializzata sul consumo energetico e al monitoraggio del quadro generale.

La soluzione, implementata dall'agosto 2023, fornisce approfondimenti sull'efficienza energetica, sulla produzione di energia rispetto al consumo, sull'energia condivisa, sulle entrate derivanti dagli incentivi guadagnati e sulla riduzione delle emissioni di carbonio.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili dotate della piattaforma EcoGrid possono migliorare la resilienza della comunità, creare posti di lavoro e sostenere la crescita economica.

A proposito di Peaxy

Fondata nel 2012, Peaxy è un'azienda leader di software cloud con sede nella Silicon Valley, in California, specializzata nel massimizzare il valore a partire dai dati delle batterie industriali attraverso l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva. Peaxy Lifecycle Intelligence (PLI), la soluzione di punta dell'azienda, fornisce analisi del ciclo di vita su larga scala e basate su cloud e una visione unificata dei dati per semplificare la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e le operazioni sul campo delle batterie.

