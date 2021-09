Prodigy Technovations annuncia il primo analizzatore di protocollo UFS4.0 M-PHYSM, UniPro® e UFS4.0 al mondo funzionante e testato

Le potenti capacità di cattura dei pacchetti di dati e di triggering e le viste Analisi approfondita offrono un'inedita visione sui layer di protocollo Universal Flash Storage 4.0, UniPro® e M-PHYSM. Vista multilayer in PGY-UFS4.0-PA, fornisce la visione completa dell'attività di protocollo M-PHYSM, UniPro® e UFS in una singola interfaccia grafica. L'utente può facilmente correlare le attività di protocollo tra i diversi layer per eseguire il debug rapido e individuare la causa degli errori di protocollo. L'utente può impostare diverse condizioni di trigger per acquisire attività di protocollo specifiche e decodificare la comunicazione tra host e dispositivo UFS4.0. I dati decodificati sono visualizzati in pacchetti layer symbol, UniPro e UFS. Il report di errore fornisce il riepilogo dei diversi tipi di errori di protocollo in milioni di pacchetti di protocollo.