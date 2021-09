QS rivela le migliori università del mondo per l'occupabilità dei laureati

LONDON, 24 settembre 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analisti globali della formazione universitaria, hanno pubblicato oggi il loro approfondimento annuale sulla relazione tra la scelta universitaria e l'occupabilità dei laureati. Il risultato è il 2022 QS Graduate Employability Rankings: una lista indipendente delle migliori università del mondo per gli studenti orientati alla carriera.

Il Massachusetts Institute of Technology è il leader globale dell'occupabilità, ottenendo punteggi perfetti in tre dei cinque indicatori utilizzati da QS per compilare la tabella, che quest'anno include 550 università.

Il QS Graduate Employability Rankings offre un esame comparativo più dettagliato del lavoro che le università stanno facendo per coltivare percorsi propizi ad un impiego di alta qualità. Le università sono valutate in base alle partnership con i datori di lavoro (compresi i tirocini), il numero di leader tra i loro alumni, la frequenza con cui i datori di lavoro sono presenti nel campus, e il tasso di occupazione dei laureati recenti.

ITALIA – Punti Salienti

Il numero di università italiane in classifica (quattordici) è invariato rispetto alla scorsa edizione. Dieci perdono posizioni e quattro mantengono il risultato predecente.

Il leader italiano è il Politecnico di Milano ottiene il 43° posto, in calo di due posizioni, seguito da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna che scende al 97° posto e da Sapienza - Università di Roma , che scende oltre le prime cento, per posizionarsi nella fascia 111-120.

ottiene il 43° posto, in calo di due posizioni, seguito da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna che scende al 97° posto e da Sapienza - Università di , che scende oltre le prime cento, per posizionarsi nella fascia 111-120. Per l'indicatore che misura il tasso di occupabilità dei laureati, il Politecnico di Milano è 12° al mondo e il Politecnico di Torino è 28°.

è 12° al mondo e il Politecnico di è 28°. Per l'indicatore che misura il numero di partnership e la ricerca prodotta in collaborazione con le aziende, l'Università di Padova è la nona al mondo, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è la quattordicesima e il Politecnico di Milano il 24°.

il 24°. Per l'indicatore "Alumni Outcome" che misura le carriere di successo in vari ambiti degli ex-studenti, Sapienza - Università di Roma è l'unica italiana tra le prime cento, posizionandosi al 92° posto.

è l'unica italiana tra le prime cento, posizionandosi al 92° posto. Per l'indicatore "Employer Reputation" che si basa su un sondaggio di 75.000 datori di lavoro internazionali, il Politecnico di Milano ottiene il miglior risultato nazionale, con il 54° posto.





QS Graduate Employability Rankings 2022: Università Italiane



2022

Rank 2020

Rank QS World University Rankings 2022 Rank Università Employer Reputation 30% Alumni Outcome 25% Partnerships with Employers per Faculty 25% Employer/Student Connections 10% Graduate Employment Rate 10%







Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank



43= 41 142 Politecnico di Milano 82.5 54 35.8 216 96.1 24 - 201+ 99.3 12



97 84 166= Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna 43.9 161= 47.4 151 98.8 14 - 201+ - 201+



111-120 93 171 Sapienza - Università di Roma 35.6 210 64.6 92 74.1 100 - 201+ - 201+



121-130 111-120 334= Politecnico di Torino 47.8 141 - 301+ 75.8 95 - 201+ 97.6 28



141-150 121-130 551-560 Università Cattolica del Sacro Cuore 34.1 222 - 301+ 78.6 83 77.5 93 - 201+



161-170 151-160 242= Università di Padova 28.3 267 - 301+ 99.4 9 - 201+ - 201+



201-250 201-250 316 Università di Milano - 301+ - 301+ 67.6 120 - 201+ - 201+



251-300 201-250 440= Università di Trento - 301+ - 301+ 58.3 140 44.1 200 - 201+



251-300 201-250 485= Università di Torino - 301+ 25.2 292 50.9 166 - 201+ - 201+



301-500 301-500 561-570 Università degli Studi di Pavia - 301+ - 301+ 46.3 185 - 201+ - 201+



301-500 301-500 450 Università di Milano-Bicocca - 301+ - 301+ - 201+ - 201+ - 201+



301-500 251-300 424= Università di Napoli Federico II - 301+ - 301+ 50.2 168 - 201+ - 201+



301-500 301-500 801-1000 Università di Verona - 301+ - 301+ 63.3 130 - 201+ - 201+



501+ 301-500 801-1000 Ca' Foscari 'Università di Venezia - 301+ - 301+ - 201+ - 201+ - 201+





I punti salienti internazionali includono:

L'Università di Stanford (2°) e l'Università della California , Los Angeles (3°) completano un podio tutto americano.

(2°) e l'Università della , (3°) completano un podio tutto americano. L'Università di Sydney è la prima università non americana (4°). È raggiunta nella top ten dall'Università di Melbourne (8°).

è la prima università non americana (4°). È raggiunta nella top ten dall'Università di (8°). In Asia , l'Università Tsinghua (6°) in Cina, è la prima a livello regionale.

, l'Università Tsinghua (6°) in Cina, è la prima a livello regionale. Solo un'università britannica raggiunge un posto nella top-ten: l'Università di Oxford (7°, dal 10°).

L'Università di Hong Kong è al 10° posto.

è al 10° posto. L'Institut Polytechnique de Paris (12°, nuovo arrivato) è al primo posto nell'Europa continentale.

(12°, nuovo arrivato) è al primo posto nell'Europa continentale. Il leader del Canada è l'Università di Toronto (21°). È raggiunta nella top 25 dall'Università di Waterloo (24°).

è l'Università di (21°). È raggiunta nella top 25 dall'Università di Waterloo (24°). Il Tecnológico de Monterrey in Messico è il leader dell'America Latina. Superando significativamente la sua classifica generale QS World University Rankings, si colloca al 26° posto.

Ben Sowter, direttore della ricerca, QS, ha detto: "Con gli studenti che diventano sempre più consapevoli della competitività del mercato del lavoro globale dei laureati, e dei costi sempre crescenti del loro investimento formativo, è cruciale che dati indipendenti di questo tipo siano a loro disposizione, per contribuire ad informare la scelta del loro percorso universitario. Con le università australiane che ottengono risultati migliori di quelle britanniche, e con molte università in America Latina e in Asia che superano il loro rango nel nostro ranking globale (QS World University Ranking), è importante evidenziare quali università preparano laureati che riescono a entrare con successo nel mondo del lavoro, soddisfando questo aspetto critico della loro missione".

QS Graduate Employability Rankings 2022: Top 10 2022

Classifica Classifica

2020 2022 QSWUR Istituzione Posizione 1 1 1 Massachusetts Institute of Technology USA 2 2 3= Università di Stanford USA 3 3 40 Università della California, Los Angeles USA 4 4 38 L'Università di Sydney Australia 5 5 5 Università di Harvard USA 6 6 17 Università Tsinghua Cina 7 10 2 Università di Oxford Regno Unito 8 7 37 Università di Melbourne Australia 9 12 21 Università di Cornell USA 10 9 22 Università di Hong Kong Hong Kong SAR © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 www.TopUniversities.com

Metodologia: https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology.

Classifiche complete: www.TopUniversities.com.

Link correlati

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds