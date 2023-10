Quadcode Markets introduce Apple Pay per gli utenti in Europa

TBILISI, Georgia, 25 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Quadcode Markets, broker regolamentato nell'UE, è entusiasta di annunciare l'integrazione di Apple Pay come nuovo metodo di pagamento, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente per la sua clientela europea.

Nel tentativo di migliorare la comodità e la facilità d'uso, Quadcode Markets ha ampliato la sua gamma di opzioni di pagamento per includere Apple Pay.

Poiché la semplicità e l'accessibilità sono fondamentali per i trader, l'introduzione di Apple Pay rappresenta un passo significativo verso la garanzia di un'esperienza di pagamento senza interruzioni. L'introduzione di Apple Pay è in linea con l'obiettivo più ampio di Quadcode Markets di migliorare costantemente la propria piattaforma per soddisfare le diverse preferenze della sua base di utenti.

Punti salienti dell'integrazione di Apple Pay:

Facilità d'uso: Apple Pay offre un processo di pagamento intuitivo e diretto, consentendo agli utenti di depositare fondi sui propri conti Quadcode Markets con pochi tocchi sui propri dispositivi Apple.

Apple Pay offre un processo di pagamento intuitivo e diretto, consentendo agli utenti di depositare fondi sui propri conti Quadcode Markets con pochi tocchi sui propri dispositivi Apple. Sicurezza migliorata: le funzionalità di sicurezza leader del settore di Apple Pay, tra cui l'autenticazione biometrica e la tokenizzazione, garantiscono che le informazioni finanziarie degli utenti rimangano riservate e protette.

le funzionalità di sicurezza leader del settore di Apple Pay, tra cui l'autenticazione biometrica e la tokenizzazione, garantiscono che le informazioni finanziarie degli utenti rimangano riservate e protette. Velocità ed efficienza: le transazioni con Apple Pay vengono elaborate rapidamente, consentendo agli utenti di agire sul mercato senza ritardi.

I rappresentanti di Quadcode Markets affermano che offrire molteplici opzioni di pagamento, fra cui Apple Pay, non solo semplificherà le transazioni, ma offrirà anche maggiore comodità agli utenti. Quadcode Markets informa i trader in Europa in merito a questa nuova opzione di pagamento e si impegna a perfezionare e migliorare continuamente i propri servizi.

A proposito di Quadcode Markets

Quadcode Markets è la denominazione commerciale di IQOption Europe Limited, società di investimento autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 247/14. La piattaforma di trading finanziario online Quadcode Markets è dedicata a fornire servizi di trading agli utenti dell'Unione Europea. Con oltre 300 asset CFD negoziabili, una piattaforma di proprietary trading e un deposito minimo di 20 EUR, Quadcode Markets fornisce ai trader gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per navigare con sicurezza nei mercati finanziari globali.

SOURCE Quadcode Markets