Rabobank desensibilizza i dati dei clienti per il GDPR e per DevOps con IBM

UTRECHT, Paesi Bassi, 6 aprile 2018 /PRNewswire/ -- Rabobank, la banca multinazionale olandese e società di servizi finanziari, sta lavorando con IBM (NYSE: IBM) per usare pseudonimi crittografati per i dati personali dei propri clienti e conformarsi così alle nuove normative finanziarie in vigore nella UE.

A partire dal 25 maggio, il General Data Protection Regulation (GDPR - Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati) cerca di creare una struttura di legge armonizzata per la protezione dei dati all'interno della UE e mira a restituire ai cittadini e ai residenti il controllo dei loro dati personali, con l'imposizione di regole più vincolanti per coloro che ospitano, spostano ed elaborano questi dati in qualsiasi parte del mondo.

Rabobank affronta il problema della conformità al GDPR con una serie di attività. In un progetto con IBM Services e IBM Research, la banca ha trasformato, crittografandoli, terabyte dei dati più sensibili dei clienti, tra cui nomi, date di nascita e numeri di conto, in una rappresentazione desensibilizzata, ovvero in una rappresentazione che ha lo stesso aspetto e si comporta come se avesse dati reali, ma di fatto non lo sono.

La pseudonimizzazione migliora la privacy sostituendo la maggior parte dei campi identificativi all'interno di un record dati con uno o più identificatori artificiali o pseudonimi, ad esempio sostituendo un nome reale con uno di fantasia. Inoltre, per il GDPR i dati vengono elaborati ni modo tale che non sia più possibile attribuirli a un oggetto dati specifico senza l'ausilio di ulteriori informazioni. Ad esempio, se non si utilizza la pseudonimizzazione, la conoscenza della data di nascita e dell'indirizzo di residenza potrebbero rivelare l'identità della persona.

"Il software di analisi di IBM con il nostro motore per la desensibilizzazione crittografica crea la pseudonimizzazione convertendo i dati in chiavi token individuali basate su hash che sono completamente impermeabili oggi e nel futuro, anche da computer quantici fault-tolerant per molti anni ancora a partire da adesso," ha dichiarato Michael Osborne, crittografo, IBM Research. "Questa ricerca adesso è diventata una tecnologia commerciale disponibile per poter affrontare le molte norme sulla conformità legale che interessano diversi settori nel mondo."

La desensibilizzazione dei dati, oltre ad aiutare nella direzione della conformità al GDPR, rende più semplice per il team Radical Automation DevOps di Rabobank l'uso dei dati per poter fare test sulle prestazioni al fine di sviluppare nuove tecnologie e servizi innovativi, quali ad esempio applicazioni per il mobile e soluzioni di pagamento.

"È di cruciale importanza per il nostro team DevOps poter utilizzare dati che siano il più vicini possibile alla produzione durante la fase di test, in modo tale che quando si passa all'implementazione, possiamo essere sicuri che i nostri servizi offrano le prestazioni attese," ha dichiarato Peter Claassen, Delivery Manager Radical Automation, Rabobank. "Poter eseguire test e ripetere iterazioni usando dati pseudonimizzati aprirà la strada a nuove innovazioni da parte del nostro team DevOps, e questo porterà anche maggiore sicurezza, innovazione e facilità d'uso per i nostri clienti."

Rabobank e IBM Services hanno lavorato al progetto lo scorso anno. Più applicazioni e piattaforme chiave sono state pseudonimizzate, compresi gli attuali sistemi dei conti correnti bancari e di risparmio su piattaforme mainframe, Linux, Tandem e Windows.

In conclusione, il progetto pseudonimizzerà tutte le applicazioni di pagamento e sarà esteso ad altre aree funzionali all'interno della banca.

Informazioni su Rabobank Group

Rabobank è un fornitore di servizi finanziari internazionali che opera sulla base di principi cooperativi. Offre servizi bancari al dettaglio, servizi bancari wholesale (all'ingrosso o di provvista), private banking e servizi immobiliari. Essendo una banca cooperativa, Rabobank mette gli interessi dei clienti al primo posto. Rabobank è impegnata a essere una banca cooperativa di riferimento orientata al cliente nei Paesi Bassi e una banca leader per il settore alimentare e agricolo nel mondo. Rabobank conta circa 43.810 collaboratori, tra interni ed esterni. Il Gruppo Rabobank è presente in 40 Paesi.

Per maggiori informazioni sul gruppo Rabobank visitare www.rabobank.com.

Informazioni su IBM Research

Per oltre sette decenni, IBM Research ha definito il futuro della scienza dell'informazione con oltre 3.000 ricercatori in 12 laboratori in sei continenti. Gli scienziati della IBM Research hanno prodotto sei premi Nobel, 10 Medaglie Nazionali per la Tecnologia degli Stati Uniti, cinque Medaglie Nazionali per la Scienza degli Stati Uniti, sei premi Turing, 19 inserimenti nell'Accademia Nazionale della Scienza e 20 inserimenti tra gli Inventori famosi degli Stati Uniti. Per maggiori informazioni su IBM Research, visitare www.ibm.com/research.

