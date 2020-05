Rilevamento della febbre con DERMALOG all'UKE di Amburgo

L'epidemia di Covid-19 sfida gli ospedali di tutto il mondo a proteggere adeguatamente personale e pazienti. La Clinica Universitaria di Amburgo (UKE) utilizza la telecamera per il rilevamento della febbre di DERMALOG come ulteriore misura di protezione sanitaria.

AMBURGO, Germania, 7 maggio 2020 /PRNewswire/ -- La Covid-19 sta evidenziando l'importanza di prevenire quanto più possibile il diffondersi dell'infezione. Gli ospedali si trovano ad affrontare una grave sfida, in quanto personale e pazienti sono a più alto rischio di infezione. Il rilevamento della febbre viene eseguito sempre più spesso agli ingressi degli ospedali per individuare le persone sintomatiche. I controlli della temperatura fanno già parte delle operazioni quotidiane in molti aeroporti. Intanto anche molte strutture sanitarie utilizzano questa tecnologia per fornire una migliore protezione ai pazienti e al personale.

La Clinica Universitaria di Amburgo (UKE) ha inoltre incrementato le misure di protezione utilizzando la telecamera DERMALOG per il rilevamento della febbre. Il sistema dell'azienda tedesca leader nel campo della biometria misura la temperatura corporea scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva un aumento della temperatura, il sistema attiva un allarme. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri.

"Il rilevamento della febbre ci consente di identificare le persone infette prima che entrino in ospedale e quindi di ridurre il rischio di infezioni per il personale e i pazienti", afferma il Professor Klaus Püschel, direttore del dipartimento di medicina legale dell'UKE.

La termocamera di DERMALOG è stata inizialmente sviluppata per effettuare controlli alle frontiere e agli aeroporti. Il sistema viene utilizzato in misura sempre maggiore nelle strutture sanitarie e nelle cliniche. Le aziende e le istituzioni di oltre 40 Paesi hanno già messo in funzione la nuova tecnologia "Made in Germany" di DERMALOG come ulteriore misura sanitaria.

