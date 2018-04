Roberto Coin lancia la sua nuova campagna pubblicitaria con la top model Arizona Muse

Nella sua carriera, Muse ha asceso rapidamente il successo diventando una delle modelle più richieste al mondo. È stata la protagonista delle copertine di decine delle migliori riviste di moda, tra cui il Vogue americano, francese, italiano, inglese, cinese, australiano, spagnolo, greco, coreano, messicano, portoghese, russo, turco e ucraino. Ha anche lavorato con leader dell'industria della moda come David Sims, Patrick Demarchelier, Craig McDean Steven Meisel e Paolo Roversi.

Muse è stata il volto di numerose campagne pubblicitarie di spicco tra cui quella di Louis Vuitton, Jil Sander, Estee Lauder, Miu Miu, Alberta Ferretti, Chloe, Prada, Fendi e Yves Saint Laurent, Karen Millen, Isabel Marant.

"Sono felicissima di continuare a lavorare con Roberto Coin," ha dichiarato Arizona Muse. "Ho iniziato a lavorare con questo brand nel 2015 e adoro sia i gioielli che il loro designer. Roberto è una delle persone più gentili ed incoraggianti che io abbia mai incontrato e mi sento incredibilmente fortunata di essere l'ambasciatrice dei suoi progetti. I suoi gioielli, credo, sono progettati partendo dal suo profondo apprezzamento e rispetto per le donne. Roberto Coin e la nuova campagna esemplificano una bellezza semplice."

"L'idea della campagna si basa sullo stile e sulla diversità delle donne," ha spiegato Roberto Coin. Presidente e Designer dell'azienda. "Gli elementi visivi dimostrano la bellezza semplice e lo stile di ogni donna. Immobile ad un balcone che si affaccia sul mar Mediterraneo, riscaldati dalla luce del tramonto e circondati dalla natura, la cornice ricorrente delle nostre campagne. Quando cercavamo una modella per questa campagna, abbiamo deciso, senza esitare, di lavorare nuovamente con Arizona. È stata l'ambasciatrice del nostro brand negli ultimi tre anni e incarna il nostro tema di bellezza e stile senza tempo."

La campagna è stata realizzata dal famoso fotografo di moda britannico, David Sims. La sua esperienza passata nel mondo della moda comprende campagne pubblicitarie per Dior, MAC, Louis Vuitton, Givenchy, Tiffany & Co, YSL, Calvin Klein, e Prada ed articoli di moda in riviste come W, Vogue e Harpers Bazaar.

La nuova campagna di Roberto Coin sarà lanciata ad inizio aprile e sarà utilizzata in tutto il modo su testate di moda digitali e cartacee.

Informazioni su Roberto Coin:

Roberto Coin è da più di 30 anni un'icona dell'industria orafa. I suoi progetti includono le collezioni da lui firmate Appassionata, la nuova Pois Moi e la collezione Roberto Coin Cento Diamond. Le sue collezioni sono disponibili in 62 paesi di tutto il mondo.

Dal 1977 il designer di gioielli veneziano, Roberto Coin, ha dedicato la sua vita alla passione per il design innovativo, basato su una profonda conoscenza dell'arte e della tradizione di artigianato italiana. Trovando ispirazione nei posti più improbabili, sperimentando con la luce, la trama, il colore ed i disegni, lo stile di Coin è sempre in evoluzione. Le sue diverse collezioni, ideate per adattarsi all'unicità di ogni donna, sono definite da uno stesso comune denominatore: un ponderato equilibrio tra eleganza e creatività. Ogni gioiello di Roberto Coin porta la sua firma, un rubino. Il rubino simboleggia la pace, la prosperità e la felicità ed è un augurio speciale da parte del designer.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/661591/Roberto_Coin_Arizona_Muse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/661636/Roberto_Coin_Logo.jpg

FONTE Roberto Coin