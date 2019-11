SDP distribuirà il film che racconta la vita del leggendario artista Katsushika Hokusai

TOKYO, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- SDP, Inc. distribuirà in Giappone agli inizi dell'estate 2020 il film "HOKUSAI" che narra la straordinaria vita dell'artista giapponese Katsushika Hokusai famoso in tutto il mondo. Successivamente sarà distribuito in tutto il mondo. (Distribuito da SDP)

Immagini: La Grande Onda

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI1lg_S2B253le.jpg

Il suo lavoro artistico con ukiyo-e ha influenzato artisti occidentali come Vincent van Gogh, Claude Monet ed Edgar Degas. Pertanto, ha ricoperto un ruolo di primo piano nel giapponismo nell'Europa del 19esimo secolo e ha avuto riflessi significativi nelle moderne arti occidentali. La rivista Life lo ha nominato una delle "100 persone più importanti degli ultimi 1000 anni." Il suo capolavoro "La grande onda" è stato venduto per 1 milione di dollari circa a un'asta a New York nel 2017, riflettendo così la sua costante influenza nel mondo.

Video: versione inglese

https://youtu.be/4moFBUZqswU

Video: versione francese

https://youtu.be/4moFBUZqswU

Video: versione cinese

https://youtu.be/4moFBUZqswU

Video: versione giapponese

https://youtu.be/4moFBUZqswU

Immagini: Immagine poster inglese

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI2fl_Q7FXMj2i.jpg

Immagini: Immagine poster giapponese

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI2fl_Q7FXMj2i.jpg

-La storia sconosciuta fino a ora di Hokusai che definì nuove regole e inseguì la libertà

In maniera sorprendente, Hokusai visse per 90 anni in un periodo in cui l'aspettativa media di vita in Giappone era di soli 40 anni. Realizzò il suo capolavoro "Trentasei vedute del Monte Fuji" dopo i 70 anni. Le forme di intrattenimento si riteneva che portassero al degrado delle persone e gli artisti venivano oppressi in modo pesante dal governo feudale, nonostante tali difficoltà, si ritiene che abbia prodotto più di 30.000 pezzi nella sua lunga carriera.

Nonostante la sua incredibile popolarità come genio artistico, la sua vita non è stata completamente rivelata. Questo film presenta una nuova storia con prospettive e interpretazioni uniche usando materiali storici. Il famoso artista viene narrato usando episodi con due persone chiave. Una è un ispirato editore di nome Tsutaya Juzaburo che scoprì e risvegliò il talento del giovane Hokusai, e un altro è il popolare scrittore di storie Ryutei Tanehiko che divenne un partner di Hokusai nella sua vecchiaia.

Yuya Yagira che ha vinto il Premio come miglior attore per la sua recitazione in "Nessuno lo sa" (Nobody Knows diretto da Hirokazu Koreeda) al 57esimo film festival di Cannes interpreterà il giovane e irrequieto Hokusai. Min Tanaka, ballerino internazionale che ha fatto il suo debutto con una performance al museo del Louvre, interpreterà l'illuminato Hokusai. Altri attori e attrici giapponesi di talento lavoreranno insieme a questa coppia nel film.

Il 2020 sarà il 260esimo anniversario della nascita di Hokusai. Ci saranno molti eventi nel mondo per presentare la cultura giapponese, la vita e il lavoro artistico di Hokusai come icona giapponese illumineranno in modo sicuro tutto il mondo.

Sito web ufficiale: https://hokusai2020.com

(C)2020 HOKUSAI MOVIE

Informazioni su SDP

SDP, Inc. è una casa di produzione cinematografica che si è occupata della produzione di molti film di alta qualità quale affiliata di Stardust Promotion, una delle principali società di gestione di performer in Giappone. Produciamo film e contenuti per la pubblicazione che colpiscono il pubblico e arricchiscono il mercato grazie alla stesura di piani indipendenti. Siamo una società giapponese e concentriamo sempre i nostri sforzi sul mondo, costruiamo in modo attivo collaborazioni con studi di Hollywood e altri all'estero a beneficio dell'intrattenimento globale.

http://www.stardustpictures.co.jp



