SEAT: 5 domande e risposte sulle auto elettriche

Esistono 3 tipi di auto elettriche. Innanzitutto, l'ibrida a doppio motore, con un motore a combustione primario e un motore elettrico in cui la batteria si ricarica quando il veicolo riduce la velocità. In secondo luogo, l'ibrida plug-in, in cui la batteria può anche essere ricaricata direttamente collegandola. Infine, abbiamo l'auto elettrica al 100%, con un motore esclusivamente elettrico e una batteria ricaricabile.

2. Dove è possibile ricaricarle?

Esistono punti di ricarica pubblici e privati. Tutti gli utenti possono scegliere di installare una stazione di ricarica nel proprio garage personale o in uno comune. Attualmente esistono circa 100.000 stazioni di ricarica nell'UE e entro il 2025 la Commissione europea prevede che questo numero aumenterà di 20 volte.

3. Qual è l'autonomia media di queste auto?

Le batterie offrono un'autonomia compresa tra 200 e più di 400 chilometri. La SEAT el-Born offre un'autonomia senza ricarica fino a 420 chilometri. "Attualmente stiamo preparando un portafoglio di prodotti che consentirà di scegliere l'autonomia in base all'uso previsto del veicolo", dichiara Josep Bons, Responsabile dello sviluppo elettrico ed elettronico di SEAT.

4. Un'auto elettrica produce zero emissioni?

Le auto elettriche sono considerate per definizione veicoli a emissioni locali zero. Inoltre, sono anche più sostenibili dal punto di vista del ciclo di vita globale del veicolo, in quanto producono dal 17% al 30% in meno di emissioni rispetto a un veicolo a diesel o a benzina.

5. Sono più costose di un'auto convenzionale?

I veicoli elettrici stanno diventando sempre più abbordabili. In effetti, SEAT e il Gruppo Volkswagen si impegnano a produrre auto elettriche "per milioni di persone anziché per milionari". I progressi tecnologici contribuiscono ad abbassare il prezzo dei modelli elettrici. Ad esempio, il costo delle batterie è diminuito dell'80% negli ultimi dieci anni.

SEAT è l'unica azienda che progetta, sviluppa, produce e commercializza automobili in Spagna. Azienda del gruppo Volkswagen, la multinazionale ha sede a Martorell (Barcellona), esporta l'80% dei suoi veicoli ed è presente in 80 Paesi nei cinque continenti. Nel 2018, SEAT ha venduto 517.600 auto, la cifra più alta nei 68 anni di storia della casa automobilistica, con un utile al netto delle imposte di 294 milioni di euro e un fatturato record di quasi 10 miliardi di euro.

Il gruppo SEAT impiega oltre 15.000 professionisti e ha tre centri di produzione: Barcellona, El Prat de Llobregat e Martorell, dove produce con successo le Ibiza, Arona e Leon. Inoltre, l'azienda produce l'Ateca nella Repubblica Ceca, la Tarraco in Germania, l'Alhambra in Portogallo e presto avvierà la produzione dell'auto elettrica Mii in Slovacchia.

La multinazionale ha un Centro tecnico, che funge da polo di conoscenze in cui operano 1.000 ingegneri che si concentrano sullo sviluppo dell'innovazione per il più grande investitore industriale spagnolo in ricerca e sviluppo. SEAT dispone già della più recente tecnologia di connettività nella sua gamma di veicoli ed è attualmente impegnata nel processo di digitalizzazione globale dell'azienda per promuovere la mobilità del futuro.

https://twitter.com/seatofficial

https://www.linkedin.com/company/seat-sa/

http://www.seat-mediacenter.com/

Video - https://youtu.be/XKeVlRzMykM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004383/SEAT_Josep_Bons.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004384/SEAT_el_Born.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004390/SEAT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004391/SEAT_charging_stations.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004392/SEAT_recharging.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004393/SEAT_new_models.jpg

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1004396/SEAT_en_Infographic.jpg

SOURCE SEAT