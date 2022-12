Serie di pubblicità per il servizio pubblico "Internet in Cina" a cura della China Internet Development Foundation: Una sinfonia di vita

PECHINO, 13 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- La China Internet Development Foundation e il gruppo ANT hanno lanciato congiuntamente la serie di pubblicità per il servizio pubblico "Internet in Cina" sul tema dei pagamenti mobili, chiamata "Una sinfonia di vita", che è stata incentrata su un excursus relativo agli ultimi 10 anni di cambiamenti e di promozione dell'innovazione delle tecnologie di pagamento mobile nella società cinese.

A Symphony of Life

Grazie a un'infrastruttura robusta e a un quadro politico stabile, nonché alla propensione per le innovazioni scientifiche e tecnologiche, il pagamento mobile in Cina ha raggiunto la più ampia copertura nell'ultimo decennio dopo la diffusione dei pagamenti con codice QR nel 2012: il tasso di popolarità del pagamento mobile è dell'86%, il primo al mondo; il tasso di commissioni di servizio non supera lo 0,6%, molto più basso della media internazionale. Un gran numero di piccoli e micro-commercianti al dettaglio usufruisce di servizi gratuiti, che sono diventati uno dei punti di forza del progresso della digitalizzazione cinese.

Il pagamento mobile è diventato anche un nuovo biglietto da visita per lo sviluppo economico della Cina. Alipay e WeChat Pay si stanno diffondendo sempre di più, tanto che i cinesi possono pagare anche all'estero con una "semplice scansione". Inoltre, attraverso lo scambio di tecnologie e la trasformazione della localizzazione, le aziende cinesi stanno aiutando molti Paesi in tutto il mondo a creare "portafogli locali" che offrono alla popolazione locale nuovi metodi di pagamento convenienti, efficienti e sicuri.

La China Internet Development ha considerato il 30° anniversario dell'accesso a internet in Cina un'eccellente opportunità per raccontare questo fenomeno concentrandosi sulla storia dello sviluppo di internet in Cina, che prevede il lancio del programma di comunicazione per il servizio pubblico intitolato "Internet in Cina" il cui obiettivo, a cui sta lavorando attivamente, è raccontare in modo appropriato la storia dello sviluppo di internet in Cina e fare conoscere l'esperienza cinese dello sviluppo di internet.

