SIFI annuncia il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio in Turchia

I principali prodotti oftalmici, tra cui NETILDEX®, NETIRA® e EYESTIL®, saranno presto commercializzati direttamente da SIFI Ilaç

CATANIA, Italia, 23 marzo 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, azienda internazionale leader nel settore oftalmico, è lieta di annunciare che l'Agenzia Turca per i Medicinali e i Dispositivi Medici (TMMDA) ha approvato il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dal suo ex distributore locale a SIFI İlaç A.S., consociata SIFI, controllata al 100%. Le autorizzazioni riguardano diverse formulazioni dei farmaci oftalmici NETIRA®, NETILDEX®, EYESTIL® e PRENACID®.

NETIRA® (netilmicina) è indicato per il trattamento delle infezioni oculari ed è disponibile come collirio multidose e monodose senza conservanti.

NETILDEX® (combinazione fissa di netilmicina e desametasone) è indicato per il trattamento dell'infiammazione oculare del segmento anteriore dell'occhio, in presenza o con rischio di infezione batterica. È disponibile sotto forma di collirio multidose e monodose senza conservanti.

EYESTIL® (ialuronato di sodio) è indicato per il trattamento dell'occhio secco ed è disponibile come collirio i multidose e monodose senza conservanti.

PRENACID® (desonide) è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari ed è disponibile sotto forma di collirio e unguento.

Questi prodotti farmaceutici fanno parte di un portfoglio oftalmico completo e consolidato, che comprende anche il dispositivo medico XANTERNET®, e il nutraceutico ADRUSEN®, che SIFI Ilaç prevede di iniziare a distribuire direttamente il prossimo mese in Turchia, il 6° mercato farmaceutico più grande d'Europa.

SIFI Ilaç sta attualmente creando un'organizzazione strutturata, comprensiva di una forza vendite sul campo, che farà ampio ricorso alle tecnologie digitali per accelerare la comunicazione con gli oftalmologi e altri importanti stakeholders.

"Queste approvazioni rappresentano una pietra miliare nel rafforzamento della posizione competitiva di SIFI in Europa. Grazie al duro lavoro del nostro ex distributore TEKA Ilaç, i nostri prodotti sono ben noti e molto apprezzati presso la comunità oftalmica turca", ha commentato Gilberto Dalesio, Chief Commercial Officer di SIFI.

"Siamo lieti di continuare a fornire ai pazienti e ai medici turchi i nostri prodotti ben noti per la loro efficacia per il trattamento dei disturbi oculari più comuni", ha aggiunto Nahide Sarisin, General Manager di SIFI İlaç, "Attendiamo con entusiasmo di promuovere ulteriori innovazioni provenienti dalla nostra pipeline di ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze ancora non soddisfatte, un segno evidente dell'impegno a lungo termine di SIFI nei confronti della Turchia."

SIFI

SIFI è un'azienda leader nel settore oftalmico, con sede in Italia, specializzata nella cura degli occhi dal 1935. SIFI sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie oftalmiche. SIFI è pienamente impegnata attraverso la sua ricerca e sviluppo a migliorare la qualità della vita dei pazienti, esportando in più di 20 paesi nel mondo con una presenza diretta in Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

Contatto principale:

[email protected]

+393336999669

Link correlati

https://www.sifigroup.com



SOURCE SIFI S.p.A.