Snappy 2.0 di Appy Pie ti fornisce aggiornamenti in tempo reale e migliore sicurezza per i tuoi dati

ROMA, 8 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Appy Pie è lieta di annunciare il lancio di Snappy 2.0 nella sua ultima versione per il suo fidato app builder. Questo aggiornamento, attualmente nella versione beta, è stato rilasciato recentemente con la promessa di far sviluppare più velocemente gli utenti, ottimizzare le prestazioni e mettere in sicurezza le applicazioni.

Inoltre, Snappy 2.0 offre aggiornamenti in tempo reale, accesso API selettivo e criptazione estensiva dei dati. Il costruttore di applicazioni DIY ha fatto della sicurezza dei dati la sua priorità e Snappy 2.0 è equipaggiato con le capacità di criptazione più avanzata. La protezione è enfatizzata inoltre da accesso selettivo mediante API token. Appy Pie, si è assicurata di seguire le linee guida delle Politiche della Sicurezza dei Contenuti (CSP) e assicurare linee guida per la collezione di quest'ultimi.

"L'aggiornamento in tempo reale e la sincronizzazione offline sono personalizzate per l'applicazione del cellulare, Snappy 2.0 ottimizza altre applicazioni già create e le velocizza. L'ottimizzazione delle prestazioni, migliora l'esperienza dell'utente finale, e ora anche le applicazioni più pesanti lavorano più velocemente. Vogliamo essere sicuri che la vostra esperienza con la piattaforma continui a migliorare, e Snappy 2.0 è un passo verso il miglioramento." Dice L'amministratore delegato Scot Small.

Appy Pie, è la soluzione perfetta per le piccole imprese e imprese individuali che cercano un modo per fare applicazioni senza passare attraverso un complicato processo di sviluppo e linguaggio macchina che pochi conoscono. Inoltre, l'interfaccia semplice ti darà l'opportunità di avere la tua applicazione con il minor sforzo possibile e far crescere la tua azienda. Il nuovo aggiornamento migliora anche le qualità dei nostri sviluppatori. Appy Pie provvede un flusso di automazione del lavoro tramite Appy Pie Connect e Marketplace, per scaricare la versione del PWA per Apple e Android conosciuti come PWA Store.

Su Appy Pie

Appy Pie, un marchio commerciale di Appy Pie LLP, e un imbattuto leader nello sviluppo di applicazioni che consente a tutti di trasformare le loro idee di applicazioni in realtà senza conoscenza tecnologiche. Semplicemente trascina e rilascia le caratteristiche e crea applicazioni avanzate per Android e IOS. Puoi installare le applicazioni Android e IOS di Appy Pie e cominciare a creare la tua applicazione.

SOURCE Appy Pie