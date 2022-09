Stadt Qingdao: La SCO Demonstration Area guida l'apertura ad alto livello con l'innovazione istituzionale

QINGDAO, Cina, 17 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Sin dalla sua nascita, la SCO Demonstration Area ha dato risalto all'innovazione istituzionale. Ha creato il marchio "Intelligent and Innovative SCO" per l'innovazione istituzionale e ha realizzato oltre 40 risultati innovativi con caratteristiche SCO, come lo SCO Trade Index, "Credit SCO", "SCO Yinbaotong", "SCO Huibaotong", ecc., e inizialmente ha istituito un sistema politico innovativo caratterizzato da "convenienza in quattro aree e leadership in una sola area".

2021 Press Conference on Institutional Innovation (PRNewsfoto/Stadt Qingdao) Qingdao's first QDLP fund has settled in the SCO Demonstration Area (PRNewsfoto/Stadt Qingdao)

In termini di agevolazione della logistica internazionale, la SCO Demonstration Area innova continuamente nuovi modelli di logistica internazionale e gestisce i servizi di treno point-to-point "SCO Express" per gli Stati membri della SCO. "Japan-South Korea Land-Sea Express", e "Shandong-Europe Express", ecc. effettuano operazioni programmate e periodiche. In termini di moderna agevolazione del commercio, svolge l'attività di garanzia doganale "SCO Yinguantong". Le imprese di importazione ed esportazione interessate hanno diritto allo "sdoganamento prima del pagamento, nonché al pagamento sommario dell'imposta" su presentazione del "Documento di garanzia" rilasciato dalla Qingdao Rural Commercial Bank. Attualmente, 54 imprese di importazione ed esportazione sono state inserite nella white list per un comodo sdoganamento delle merci. In termini di agevolazione degli investimenti bidirezionali, aumenta l'applicazione del Handle System e crea un nuovo tipo di base dimostrativa industriale. Al momento, è in fase di creazione la piattaforma di servizio pubblico per l'informazione alimentare "Handle global root node (Qingdao)". Molte imprese, tra cui Qingdao Pinpinhao Food Development Co., Ltd. e Qingdao Brewery Co., Ltd. sono state collegate alla piattaforma. La piattaforma di servizi di identificazione internazionale di Handle ha completato lo sviluppo delle capacità di base di creazione ed è stata messa in funzione. In termini di promozione degli scambi tra le persone, ha promosso lo sviluppo del China-SCO Institute of Economy and Trade. Finora, ha tenuto 81 sessioni di formazione, come il seminario sullo sviluppo delle capacità sulla riduzione transfrontaliera della povertà nell'e-commerce e lo sviluppo sostenibile per i giovani nei Paesi in via di sviluppo (online) e il corso di base sulla sessione transfrontaliera di importazione - Kazakistan, a vantaggio di oltre 7.200 tirocinanti.

Di recente, il secondo fondo pilota Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP) si è ufficialmente insediato nella SCO Demonstration Area, investendo principalmente in settori di neutralità carbonica e nuove imprese energetiche. Ad oggi, la quota pilota totale del fondo QDLP nella SCO Demonstration Area raggiunge i 250 milioni di USD, il che la rende una piattaforma che consente ai fondi nazionali di "investire all'estero".

La SCO Demonstration Area ha costruito il marchio SCO "Fazhigu" per migliorare il clima dei servizi commerciali. Finora, la piattaforma big data per i servizi legali relazionati con l'estero ha 834 utenti registrati e ha fornito servizi legali più di 13 volte. Più di 30 istituzioni di servizi legali come studi legali, società di valutazione e uffici notarili si sono insediate nella zona per fornire servizi legali completi. Secondo le statistiche, nel primo semestre di quest'anno, il centro di servizio civile della SCO Demonstration Area ha esaminato e approvato le licenze di attività per un totale di 1.197 imprese, tra cui 449 nuove imprese.

Stanno emergendo i "dividendi" dell'innovazione istituzionale nella SCO Demonstration Area. I vantaggi istituzionali si sono tradotti in vantaggi per lo sviluppo, dando un forte impulso all'apertura della Demonstration Area.

