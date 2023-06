Successo dell'ammaraggio di Dragon 2 nell'Oceano Atlantico - un momento storico per i due eroi sauditi della missione spaziale

CAPE CANAVERAL, Florida, 31 maggio 2023 /PRNewswire/ -- La Commissione Spaziale Saudita (SSC) ha annunciato oggi il successo della missione AX-2 e l'atterraggio della navicella degli astronauti dopo un viaggio scientifico pionieristico verso la Stazione spaziale internazionale (ISS). Questa missione innovativa ha contribuito a innalzare lo status dell'Arabia Saudita e il suo successo è un momento di grande orgoglio per i contributi nazionali e scientifici alla ricerca spaziale.

Saudi Astronaut Ali AlQarni returns safely following the successful AX-2 mission. The first Arab female astronaut, Rayyanah Barnawi lands safely after completing the successful AX-2 mission which conducted pioneering scientific research in space. A successful AX-2 splashdown, mission and safe landing of the astronauts following a pioneering scientific trip to the International Space Station.

La SSC ha confermato che la navicella dei due astronauti sauditi, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni è ammarata in sicurezza nell'Oceano Atlantico. I due astronauti sono il primo team della stessa nazionalità a condurre esperimenti scientifici e cicli di ricerca esplorativi intorno alla Terra nell'ambito del programma astronauti dell'Arabia Saudita; un momento storico.

L'ingresso della navicella nell'atmosfera ha rallentato la sua velocità e l'apertura di grandi paracaduti ha ridotto l'impatto dell'ammaraggio nell'oceano. Subito dopo l'ammaraggio, la squadra di soccorso Space X ha messo in sicurezza la navicella e accolto gli astronauti. Il team di soccorso è specializzato in voli spaziali e ha recuperato gli astronauti in sicurezza dalla navicella spaziale.

L'atterraggio in sicurezza del team di astronauti sauditi corona il successo della missione. La SSC si è impegnata a rendere la ricerca innovativa e pionieristica nello spazio una realtà. Grazie al viaggio dell'equipaggio nello spazio, la SSC ha contribuito all'economia spaziale e all'istruzione coi suoi partner strategici.

La missione AX-2 della navicella Dragon 2 è stata lanciata dalla Florida il 21 maggio. Il successo dell'attracco alla ISS è stato annunciato 24 ore dopo il lancio dal Centro spaziale Kennedy della NASA a Cape Canaveral, in Florida.

Gli astronauti hanno condotto con successo 14 esperimenti di ricerca pionieristici in microgravità e sono tornati sulla Terra in tutta sicurezza, con un ammaraggio nell'Oceano Atlantico vicino allo Stato della Florida, negli Stati Uniti.

Note per i redattori

Informazioni sulla Commissione Spaziale Saudita (SSC):

La Commissione Spaziale Saudita è stata istituita per ordine reale nel dicembre 2018 (Rabi II 1440). Questo passo audace si pone al servizio di un futuro innovativo che guarda alle più recenti tecnologie e opportunità dell'industria spaziale saudita.

Il Regno va verso un progressivo miglioramento della qualità della vita e la SSC testimonia la visione allineata di creare ambienti migliori e più sicuri per i suoi abitanti, consentendo al contempo prospettive di invenzioni economiche e monetarie redditizie.

La SSC si è prefissata di creare obiettivi primari che servano gli interessi della sicurezza nazionale contro i rischi legati allo spazio e che incoraggino la crescita e l'avanzamento complessivi.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089307/Saudi_Space_Commission_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089308/Saudi_Space_Commission_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089309/Saudi_Space_Commission_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2036414/4060302/SSC_Logo.jpg

SOURCE Saudi Space Commission (SSC)