"The Art of Possibility Exhibition": "PORTUGAL CERAMICS" promuove la fiera alla "Milan Design Week"

LISBONA, Portogallo, 11 aprile 2023 /PRNewswire/ -- PORTUGAL CERAMICS, marchio promozionale dell'industria della ceramica portoghese, sarà presente alla "Milan Design Week", dal 17 al 23 aprile, con una fiera intitolata "The Art of Possibility" (L'arte della possibilità). Presentando gli oggetti che riflettono le caratteristiche della PORTUGAL CERAMICS, la fiera "The Art of Possibility" intende elevare i prodotti allo status di oggetti d'arte, esponendo oggetti realizzati da aziende e atelier che si occupano della produzione di ceramiche portoghesi e ceramiche funzionali e decorative. La fiera sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19, presso la galleria Zona K, in Via Spalato n.11, nel celebre quartiere Isola, e riunirà 16 marchi portoghesi di ceramiche funzionali e decorative.

In questa settimana dedicata all'eccellenza nel campo del design, la fiera Art of Possibility mira a far conoscere ciò che differenzia i prodotti in ceramica portoghesi dagli altri, in una miscela unica di eredità, cultura e immaginazione, enfatizzata da volontà, conoscenza e passione. Oggetti che enfatizzano semplicità, emozione e creatività, che uniscono design e arte contemporanea, eredità e tecnologia, quelle dicotomie equilibrate che sono al centro della capacità portoghese di creare oggetti unici, distintivi e ben fatti.

Con un approccio minimalista, la fiera presenterà oggetti selezionati da aziende di ceramiche portoghesi per rappresentare le loro capacità progettuali e creative. Oggetti realizzati per la vita quotidiana, che raccontano storie e celebrano tradizioni, che immortalano momenti e custodiscono ricordi. Ogni oggetto è caratterizzato dalla sua storia ed è un riflesso del cuore e della storia di ogni azienda.

Nel corso della fiera, il visitatore avrà anche l'opportunità di conoscere meglio la ceramica portoghese attraverso molteplici punti di contatto e di accesso a supporti audiovisivi e multimediali sull'argomento.

ByFly, Ceramirupe, Costa Nova, Fapor, Jomazé, Loucicentro, Matcerâmica, Mesa Ceramics, Nosse Ceramics, Porcel, Pro Cerâmica, São Bernardo e Vista Alegre sono alcuni dei marchi portoghesi che saranno presenti alla "Milan Design Week", insieme alle artiste Bela Silva e Anna Westerlund, anch'esse presenti alla fiera per mostrare gli oggetti in ceramica realizzati dai loro atelier. L'azienda Viúva Lamego, famosa per le collaborazioni artistiche nella realizzazione di facciate di piastrelle negli edifici pubblici di tutto il mondo, sarà rappresentata da quattro pannelli di piastrelle decorative, opere realizzate in collaborazione con l'illustratrice francese Henriette Arcelin, l'artista plastica portoghese Bela Silva e l'architetto Miguel Saraiva, che completeranno le dinamiche della fiera.

Per maggiori informazioni su PORTUGAL CERAMICS visitare il sito www.portugal-ceramics.com. Il marchio è presente sui seguenti sui social media: Instagram: @portugalceramics I Facebook: @portugal.ceramics.official I Pinterest: @portugalceramicsofficial I Linkedin: @company/portugal-ceramics-official/ I Youtube: @[email protected]

