The Impulse x Barça: i calciatori del FC Barcelona discutono l'impulso della nuova generazione sul podcast Next Gen di CUPRA

I giocatori del Barça Marc ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati , Pedri ed Eric Garcia sono ospiti di nuovi episodi speciali del podcast "The Impulse" di CUPRA Tribe

I giocatori parlano del loro desiderio di diventare calciatori professionisti e del ruolo della nuova generazione nel plasmare la nuova era del calcio

Gli episodi sono ora disponibili su Spotify, Apple podcast, Google podcast e Ivoox

MARTORELL, Spagna, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Nel calcio, come nella vita, ci sono persone pronte a rivoluzionare tutto con il loro impulso. Sono i sognatori, la generazione futura, e sono qui per segnare una nuova era. Per discutere di questo aspetto, il FC Barcelona partecipa per la prima volta a un podcast con cinque dei suoi calciatori: si tratta del podcast Next Gen di CUPRA, due episodi speciali di The Impulse.