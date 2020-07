Tintri introduce SQL Integrated Storage, consentendo operazioni autonome, controllo preciso e prestazioni garantite per i carichi di lavoro di SQL Server

L'infrastruttura intelligente rivoluziona la gestione dello storage per i database di SQL Server

SANTA CLARA, California, 15 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Tintri®, fornitore di infrastruttura intelligente per le imprese, ha reso nota oggi l'introduzione di Tintri SQL Integrated Storage, una tecnologia di storage innovativa che fornisce visibilità, automazione e controllo senza precedenti per i database virtuali e fisici di Microsoft SQL Server. Questa soluzione inaugura una nuova era per i clienti di SQL Server, garantendo gestione intelligente dello storage e aumentando di conseguenza l'efficienza, rafforzando i DBA e proponendo un'esperienza uniforme per gli utenti finali.

Basata sull'esclusiva piattaforma Tintri VMstoreTM Intelligent Infrastructure, Tintri SQL Integrated Storage è la prima soluzione di storage del settore a offrire integrazione, analisi, gestione autonoma e protezione dei dati a livello dei singoli database. SQL Integrated Storage aumenta notevolmente l'efficienza con visibilità end-to-end e insight fruibili nell'intero stack dell'infrastruttura di database SQL Server da una un'unica vista. Tintri SQL Integrated Storage offre una rivoluzionaria combinazione di automazione basata su machine learning (ML) e controllo self-service granulare, garantendo un'esperienza straordinaria per i DBA, il personale addetto alla gestione dell'infrastruttura e gli utenti dei database.

"Gestire lo storage dei database è davvero una sfida per gli amministratori di database e i responsabili dello storage, principalmente a causa di mancata visibilità sul lato dello storage. Per ottenere prestazioni ottimali, le operazioni di storage devono essere applicate al livello dei singoli database, tuttavia le piattaforme di storage di classe enterprise non garantiscono questo livello di visibilità", questo è il commento di Eric Burgener, Research Vice President, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group presso IDC. "La soluzione SQL Integrated Storage è basata sulla pluriennale esperienza di Tintri, un'azienda che si impegna a fornire servizi di gestione a livello di macchine virtuali efficienti e granulari con l'obiettivo di garantire sempre le stesse funzionalità desiderabili dei database di Microsoft SQL Server e aumentare ulteriormente l'efficienza operativa".

Tintri SQL Integrated Storage ottimizza e garantisce automaticamente le prestazioni di ciascun database di SQL Server, anche durante i processi di protezione e clonazione dei dati che in genere influiscono sui livelli di servizio dei database. Le imprese possono inoltre contare su insight in tempo reale per individuare gli hotspot dei database prima che influiscano sugli utenti. Eliminando le infinite ore di manutenzione, risoluzione dei problemi e analisi associate alle configurazioni di storage legacy, le aziende possono ridurre il carico amministrativo dello storage di database fino al 95%. Le aziende possono inoltre abbattere le spese di capitale con un'architettura di storage semplificata che consente di eseguire fino a migliaia di database SQL Server e di gestirli in un unico repository, eliminando l'inefficienza aggregata delle soluzioni di storage tradizionali.

Tra le altre funzionalità principali di Tintri SQL Integrated Storage, si annoverano:

Visibilità senza eguali : combina l'ampia visibilità nello stack dell'infrastruttura di database con le prestazioni granulari e le metriche di capacità e visualizzazione, inclusi la latenza per database, gli IOP, il throughput e l'utilizzo dello spazio. Consente l'identificazione in tempo reale dell'inventario di database e dei valori anomali per accelerare la risoluzione dei problemi e la proliferazione incontrollata dei database.

: combina l'ampia visibilità nello stack dell'infrastruttura di database con le prestazioni granulari e le metriche di capacità e visualizzazione, inclusi la latenza per database, gli IOP, il throughput e l'utilizzo dello spazio. Consente l'identificazione in tempo reale dell'inventario di database e dei valori anomali per accelerare la risoluzione dei problemi e la proliferazione incontrollata dei database. Funzionalità self-service: le operazioni autonome e la gestione a livello di database semplificata offrono strumenti self-service ai DBA ed eliminano la necessità di conoscenze approfondite in fatto di storage. Elimina le chiamate al supporto, migliora l'efficienza operativa e consente agli esperti di storage e database di concentrarsi su attività più strategiche.

le operazioni autonome e la gestione a livello di database semplificata offrono strumenti self-service ai DBA ed eliminano la necessità di conoscenze approfondite in fatto di storage. Elimina le chiamate al supporto, migliora l'efficienza operativa e consente agli esperti di storage e database di concentrarsi su attività più strategiche. Prestazioni prevedibili e QoS (Quality of Service) automatica : isola ciascun database dall'altro e dai carichi di lavoro per garantire I/O prevedibile e un'esperienza utente uniforme. Regola dinamicamente le risorse e ottimizza automaticamente i database con il mutare dei requisiti di I/O, garantendo una latenza inferiore ai millisecondi per ciascun database. Consente la clonazione rapida e senza interruzioni dei database di produzione per alleggerire l'impatto sulle prestazioni delle operazioni di manutenzione e reporting.

: isola ciascun database dall'altro e dai carichi di lavoro per garantire I/O prevedibile e un'esperienza utente uniforme. Regola dinamicamente le risorse e ottimizza automaticamente i database con il mutare dei requisiti di I/O, garantendo una latenza inferiore ai millisecondi per ciascun database. Consente la clonazione rapida e senza interruzioni dei database di produzione per alleggerire l'impatto sulle prestazioni delle operazioni di manutenzione e reporting. Protezione dei dati semplice e senza interruzioni: semplifica la protezione dei dati con copie snapshot basate su policy flessibili per i singoli database o i gruppi di database. Snapshot sorprendentemente istantanee senza alcun impatto sugli utenti o sulle prestazioni dei database di produzione. I database possono essere inoltre ripristinati singolarmente, nel giro di pochi secondi.

semplifica la protezione dei dati con copie snapshot basate su policy flessibili per i singoli database o i gruppi di database. Snapshot sorprendentemente istantanee senza alcun impatto sugli utenti o sulle prestazioni dei database di produzione. I database possono essere inoltre ripristinati singolarmente, nel giro di pochi secondi. Sviluppo rapido ed economicamente vantaggioso: accelera i cicli di sviluppo con cloni a livello di database istantanei che non hanno alcun impatto sulle prestazioni e non consumano spazio dopo la creazione. Semplifica i cicli di test aggiornando i database in pochi secondi, e non in ore come invece avviene con i metodi di backup e ripristino. Consente a ogni sviluppatore di disporre di una sandbox di database dedicata, per flussi di lavoro di sviluppo paralleli più produttivi.

accelera i cicli di sviluppo con cloni a livello di database istantanei che non hanno alcun impatto sulle prestazioni e non consumano spazio dopo la creazione. Semplifica i cicli di test aggiornando i database in pochi secondi, e non in ore come invece avviene con i metodi di backup e ripristino. Consente a ogni sviluppatore di disporre di una sandbox di database dedicata, per flussi di lavoro di sviluppo paralleli più produttivi. Analisi predittiva e pianificazione: sfrutta il machine learning e tre anni di dati cronologici per prevedere con precisione la capacità futura e i requisiti di prestazioni fino a 18 mesi in anticipo. Utilizza scenari e analisi "what-if" avanzati per ridurre l'impatto su prestazioni e capacità di ulteriori database SQL Server ed evitare l'overprovisioning e l'underprovisioning delle risorse.

"I DBA e gli amministratori dell'infrastruttura spesso gestiscono lo storage a diversi livelli. La mancanza di insight globalmente riconosciuti da ciascun team aumenta il carico amministrativo e causa inefficienze", ha affermato Tomer Hagay, CTO e Head of Product di Tintri. "Il livello di storage non si deve limitare a garantire prestazioni, disponibilità e capacità. Con Tintri SQL Integrated Storage, combiniamo insight a livello di database, telemetria in tempo reale e machine learning per proporre un'infrastruttura intelligente in grado di ottimizzare e gestire autonomamente le operazioni di storage, garantendo al contempo funzionalità self-service e di controllo per i DBA".

Disponibilità, requisiti e supporto

SQL Integrated Storage è già disponibile direttamente presso Tintri e i partner certificati. È inoltre disponibile come aggiornamento software per i clienti esistenti I requisiti e il supporto del prodotto includono:

MS-SQL Server 2016 e versioni successive

Windows Server 2016 e versioni successive

Licenze Tintri Global Center (TGC) Advanced o Tintri VMstore Software Suite

TGC 5.x e VMstore 4.6.x

A proposito di Tintri

Tintri, situata nella Silicon Valley, è una consociata interamente di proprietà di DataDirect Networks (DDN), la società di storage data-at-scale con capitale privato più grande del mondo. Garantisce risultati esclusivi nei data center di classe enterprise. L'infrastruttura intelligente basata su IA di Tintri apprende il vostro ambiente per dare impulso all'automazione. Gli insight analitici contribuiscono a semplificare e accelerare le vostre operazioni e a estrarre insight aziendali basati sui dati. Sono migliaia i clienti che hanno risparmiato milioni di ore di gestione utilizzando le soluzioni Tintri. Sta a voi scegliere la differenza. Per ulteriori informazioni sul portafoglio di soluzioni di Tintri, visitate https://www.tintri.com/products.

