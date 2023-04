Tom Cameron è il nuovo Chief Revenue Officer di OverIT

BOSTON, 12 aprile 2023 /PRNewswire/ -- OverIT, azienda leader nella fornitura di software per il Field Service Management, ha annunciato la nomina di Tom Cameron a nuovo Chief Revenue Officer (CRO), funzione che riporterà direttamente all'Amministratore Delegato e Presidente di OverIT, Paolo Bergamo.

Cameron si unisce a OverIT in un momento strategico della storia dell'azienda, portando con sé un'esperienza più che ventennale nel settore dei software B2B, nel corso della quale ha ricoperto svariate posizioni di rilievo e di leadership, in qualità di VP Sales di Autodesk, CRO di Cloudwords e Lifesize e CEO di Dash Energy.

Il suo incarico in OverIT lo vedrà impegnato nella supervisione della pianificazione dei processi di vendita e go-to-market, rivestendo un ruolo fondamentale nella promozione delle vendite al fine di incrementare lo sviluppo del fatturato, efficientando l'intero processo che lo sottende e creando una struttura capace di garantire il raggiungimento degli obiettivi di business concordati con l'ecosistema di partner di OverIT.

"Tom offre a OverIT la sua straordinaria esperienza nel settore della vendita di tecnologie enterprise e di prodotti B2B software-as-a-service (SaaS). È un leader eccezionale oltre che un professionista altamente qualificato nel settore, il che fa di lui la figura ideale da inserire nel percorso di rapida crescita che stiamo intraprendendo", ha dichiarato Bergamo, Amministratore Delegato e Presidente di OverIT. "Siamo fortunati ad avere Tom nel nostro team e siamo fiduciosi che continueremo a garantire ai nostri clienti e ai nostri partner valore e risultati senza precedenti".

"Sono entusiasta di entrare a far parte di OverIT in questa fase del suo percorso. L'azienda vanta importanti riconoscimenti da parte di alcune delle più prestigiose società di consulenza e advisory a livello globale oltre a un'invidiabile capacità di fidelizzazione e soddisfazione dei propri clienti", ha commentato Tom Cameron, "Per me è un onore essere stato chiamato alla guida dell'intera organizzazione del go-to-market. Occupiamo una posizione privilegiata in questo mercato, confermandoci una delle migliori organizzazioni di servizi professionali in questo ambito, con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Questo, unitamente a un'offerta SaaS di assoluta eccellenza, ci permette di sfruttare appieno le enormi potenzialità del mercato e di mantenere la nostra leadership, facendo leva su una solida piattaforma FSM, una profonda conoscenza del settore e funzionalità innovative come il Geographic Information System, la Field Collaboration e l'Augmented Reality, nonché su un'ampia rete di clienti".

Sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, OverIT è una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. Grazie all'ampio ventaglio di prodotti offerti e al comprovato know-how in ambito industry, l'azienda è riconosciuta dalle più prestigiose società internazionali di consulenza come fornitore leader in ambito FSM e Augmented Reality. OverIT conta un portafoglio di oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi.

