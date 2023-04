Tomasi Auto sceglie la tecnologia Air-Connected Mobility per potenziare il business dell'usato

MILANO, 20 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Tomasi Auto, dal 1997 punto di riferimento in Italia nella distribuzione indipendente di auto, sceglie MyPrice di Air-Connected Mobility, provider di servizi innovativi di mobilitech. MyPrice è un tool innovativo che abilita un nuovo approccio al remarketing, basato sul connubio tra professionista e tecnologia. In un periodo di forti cambiamenti per il mondo automotive Tomasi Auto sceglie di avvalersi delle ultime tecnologie in campo di analisi dati per rendere più rapido e accurato il processo decisionale di pricing dei veicoli.

Per potenziare il business dell'usato Tomasi Auto ha stretto una partnership con Air-Connected Mobility per sviluppare il suo MyPrice, personalizzando il tool sulla base della proprie esigenze: "MyPrice è una piattaforma innovativa che sta migliorando l'efficienza del nostro processo di valutazione dei veicoli e ci sta permettendo di differenziarci ancora di più dai competitor per la qualità delle auto offerte", spiega Franco Tomasi, Amministratore di Tomasi Auto, "il punto di forza del software è il fatto di non concentrarsi esclusivamente sul pricing dei veicoli, ma di offrire uno strumento abilitante lungo tutto il ciclo del remarketing, dall'acquisizione dello stock fino al posizionamento".

MyPrice, interamente personalizzabile secondo i bisogni del dealer, supporta Tomasi in varie fasi del percorso remarketing partendo dalle decisioni sul prezzo di ritiro e vendita all'interno dell'ufficio acquisti. La piattaforma permette di determinare in pochi secondi l'appetibilità del prodotto su base del venduto e dell'offerto sul mercato analizzando più di 500 fonti, di valutare gli out-in per capire la rotazione del prodotto secondo il mercato e di prendere in considerazione aspetti geografici analizzando il mercato nazionale, regionale e provinciale. Il dato viene dunque epurato dagli annunci duplicati legati a promo, eliminando le code statistiche legate alle promozioni e ottimizzando il prezzo reale secondo la strategia aziendale. Le funzioni CarsToPrice ed Evaluation History consentono inoltre di caricare e di valutare l'andamento dello stock in tempo reale.

"Il supporto fornito dalla piattaforma MyPrice, unito alla competenza ed esperienza dei nostri operatori, rendono meno dispersiva la ricerca e la comparazione di prezzi e fonti" conclude Tomasi "La facilità di lettura e consultazione in un'unica schermata di front-end, ci permettono inoltre di avere un dato immediatamente visibile e accurato rendendo i tempi di risposta ed elaborazione del pricing molto rapidi".

"MyPrice si pone proprio come strumento a supporto dell'expertise interna, confermando che gli strumenti digitali integrano e rafforzano le competenze interne, valorizzando l'operato del team di remarketing. Grazie a un ricco set di indicatori di mercato e alla sua struttura flessibile e personalizzabile, MyPrice permette di focalizzarsi sul posizionamento e l'analisi competitiva, garantendo efficienza operativa sui processi che stanno più a cuore al dealer", spiega Antonio Antonaci, Head of MyPrice Product Strategy, Air-Connected Mobililty. "La personalizzazione del prodotto è un elemento fondante perché crediamo fermamente nel valore della partnership e nella condivisione degli obiettivi dei nostri clienti. Detto semplicemente, un tool one-size-fits-all non potrebbe rispondere alle esigenze uniche di ogni dealer in un mercato in trasformazione".

