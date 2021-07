Unilabs firma un accordo con Ibex per implementare la diagnostica oncologica basata sull'intelligenza artificiale

"Questa tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia aiuterà i nostri team a dare rapidamente la priorità ai casi urgenti, a velocizzare la diagnosi e a migliorare la qualità con l'aggiunta di un ulteriore set di occhi digitali", ha dichiarato il dott. Christian Rebhan, Chief Medical and Operations Officer di Unilabs. "Quando si tratta di tumori, prima si interviene, migliore è la prognosi; quindi ottenere risultati critici più rapidamente ci aiuterà a salvare vite umane. La partnership con Ibex sottolinea il ruolo pionieristico di Unilabs nella patologia digitale e rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra ambizione di diventare il fornitore di servizi diagnostici più digitale in Europa."

"Ibex si impegna a fornire a ogni paziente una diagnosi oncologica accurata e tempestiva offrendo soluzioni innovative di intelligenza artificiale nel percorso diagnostico", ha dichiarato Joseph Mossel, Amministratore Delegato e co-fondatore di Ibex Medical Analytics. "Siamo entusiasti di collaborare con Unilabs per implementare le nostre soluzioni di intelligenza artificiale e consentire ai loro patologi di garantire tempi di consegna più rapidi e diagnosi di alta qualità. Questa collaborazione segue una valutazione approfondita della nostra tecnologia presso Unilabs e dimostra la validità e l'utilità della nostra piattaforma per la pratica clinica quotidiana".

Utilizzando algoritmi sviluppati con l'apprendimento automatico avanzato, la piattaforma Galen è addestrata per rilevare tumori e altri riscontri clinici. Gli algoritmi analizzano automaticamente le immagini provenienti dalle biopsie dei tessuti, fornendo informazioni ai patologi che diagnosticano il caso e la cui valutazione è fondamentale per gli oncologi al fine di prendere le decisioni più corrette in merito alla cura. Le informazioni generate dall'intelligenza artificiale includono elenchi di prioritizzazione dei casi, heatmap del tumore, classificazione e misurazione dei tumori, strumenti di reportistica ottimizzati e altro ancora.

Ibex trasforma la diagnosi oncologica sfruttando una valida tecnologia di intelligenza artificiale e apprendimento automatico su una scala senza precedenti. La piattaforma Galen di Ibex aiuta i patologi a migliorare la qualità della diagnosi oncologica, a implementare il controllo della qualità in tempo reale, a ridurre i tempi di diagnosi e a incrementare la produttività. La piattaforma ha ottenuto il marchio CE per il rilevamento del cancro al seno e alla prostata in molteplici flussi di lavoro, e recentemente ha ricevuto la designazione di dispositivo rinnovativo rivoluzionario (breakthrough device) dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Galen ha già dimostrato risultati eccellenti negli studi clinici ed è stata implementata nei principali laboratori di tutto il mondo, dove viene utilizzata nella pratica clinica quotidiana.

Informazioni su Ibex Medical Analytics

Ibex utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare soluzioni di livello clinico che aiutino i patologi a rilevare e valutare i tumori nelle biopsie. La piattaforma Galen™ è la prima soluzione diagnostica oncologica basata sull'intelligenza artificiale nell'uso clinico di routine in ambito patologico e implementata in tutto il mondo, che consente ai patologi di migliorare la precisione diagnostica, integrare il controllo completo della qualità e garantire flussi di lavoro più efficienti. Le soluzioni di Ibex sono basate su algoritmi di Deep Learning addestrati da un team di patologi, data scientists e programmatori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.ibex-ai.com .

Informazioni su Unilabs

Unilabs è una delle più grandi aziende europee di diagnostica, che offre una gamma completa di servizi di laboratorio, patologia e imaging ai pazienti di tutto il mondo,

Un leader del settore digitale che copre l'intero spettro diagnostico, con 12.000 dipendenti che salvano vite umane ogni giorno.

Unilabs è pienamente impegnata nella lotta contro il Covid-19, con ingenti investimenti in tecnologia, attrezzature e personale per fornire test Covid-19 rapidi e affidabili. Utilizzando nuovi laboratori dedicati in Portogallo, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e EAU, la capacità di Unilabs è di oltre 500.000 test di Covid-19 alla settimana e destinata ad aumentare.

