Vanpowers Bike ospita con successo il suo primo giro di prova natalizio in California

Vanpowers Bike ha organizzato di recente un giro di prova in uno dei suoi punti vendita in California. I visitatori hanno potuto testare i tre modelli più recenti di Vanpowers nel percorso andata e ritorno da Irwindale Cycles al Santa Fe Dam Nature Center. Il marchio ha tenuto anche una lotteria per consentire a uno dei fortunati partecipanti di vincere un modello City Vanture.

BRIDGEWATER, N.J., 24 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Il 17 dicembre 2022 il famoso marchio di e-bike Vanpowers Bike ha organizzato un evento di prova, consentendo ai partecipanti di testare i suoi tre ultimi modelli. Presso lo store Irwindale Cycles in California, i partecipanti registrati hanno scelto la loro e-bike preferita fra i tre modelli disponibili per provare la bici nel percorso fino a Santa Fe Dam Nature Center e ritorno. Le biciclette disponibili per il giro di prova erano la City Vanture, la bici da strada di Vanpowers Bike e il modello più venduto dell'anno, oltre a Manidae eMTB e al modello di ispirazione vintage Seine. Nonostante l'evento sia terminato, chi è interessato a fare una prova può ancora prenotare una data e un'ora sul sito web di Vanpowers Bike.

"Molte persone sono curiose di conoscere la durata della batteria di un'e-bike, oltre a desiderare di testarne una. E "per cosa la posso usare?" Questo è il nostro obiettivo: vogliamo incoraggiare un maggior numero di persone a uscire e andare in bici. Ma desideriamo anche fornire loro informazioni in anticipo, in modo che siano pronti ad acquistare una bicicletta. Questo è ciò su cui ci siamo concentrati". Ha dichiarato Vanpowers Bike.

Non è la prima volta che Vanpowers Bike fa notizia. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha invitato importanti operatori del settore ciclistico a provare la City Vanture con il suo telaio assemblato simile a quello LEGO®. Molti sono rimasti sorpresi dal fatto che il modello, pur assomigliando a una bicicletta tradizionale, è in realtà elettrico e sono rimasti colpiti dalle sue capacità di velocità.

Molti partecipanti sono arrivati con largo anticipo nello store Irwindale Cycles il 17 dicembre per scegliere il proprio modello preferito di e-bike e ricevere le attrezzature di sicurezza prima di iniziare il percorso verso il Santa Fe Dam Nature Center. Dopo aver raggiunto la destinazione, sono tornati nel negozio e si sono fermati presso il punto di accoglienza. Qui hanno potuto gustare uno spuntino e compilare un sondaggio sul giro di prova. Per rendere l'evento ancora più entusiasmante, ai ciclisti è stata offerta anche la possibilità di partecipare a una lotteria per vincere alcuni premi esclusivi offerti da Vanpowers Bike, tra cui una City Vanture, il modello più venduto del marchio, nella versione color viola brillante.

