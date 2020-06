Vulog presenta il nuovo pacchetto B2B, generando nuovi flussi di entrate ricorrenti per i fornitori dei servizi di mobilità nell'economia post-pandemia

L'offerta B2B consente ai fornitori dei servizi di mobilità (MSP) di incrementare e garantire le entrate ricorrenti con una soluzione progettata per rispondere alle esigenze di mobilità delle aziende nel mondo post Covid-19.

PARIGI, 17 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Vulog, il principale fornitore di tecnologie per la mobilità condivisa, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova offerta: il pacchetto B2B. In conseguenza del Covid-19, le aziende sono alla ricerca di soluzioni di mobilità più convenienti, sicure e sostenibili. Gli MSP potrebbero trarne vantaggio ed è per questo che Vulog ha sviluppato il pacchetto B2B: una soluzione che consente agli MSP di fornire il più avanzato servizio B2B disponibile oggi sul mercato.