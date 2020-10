Wall Box Dal Design Personalizzato E Ricarica Omaggio Per I Proprietari Dell'hypercar Battista

Frutto della collaborazione con Green Motion, noto precursore delle infrastrutture per i veicoli elettrici, la wall box a marchio Automobili Pininfarina da 22 kW CA (fino a 7,2 kW in Nord America) è stata realizzata con materiali riciclati e organici.

La wall box Residenza sarà in grado di ricaricare il pack batterie agli ioni di litio da 120 kWh della Battista in sei ore, il che la rende ideale per le ricariche notturne e per garantire un'autonomia WLTP prevista di 500 km (310 miglia), necessaria per fare dell'hyper-GT la vettura assolutamente perfetta per ogni occasione quotidiana.

Per la ricarica in viaggio, Automobili Pininfarina ha annunciato la nascita di una partnership con una delle più vaste reti mondiali di ricarica per veicoli elettrici: ChargePoint. Questa collaborazione offrirà ai clienti dell'hypercar Battista cinque anni di ricarica pubblica illimitata senza costi aggiuntivi, per consentire loro di viaggiare in tutta serenità.

I proprietari della Battista potranno accedere alla maggior parte delle 115.000 stazioni di ricarica ChargePoint in Nord America ed Europa, oltre a più di 133.000 punti di ricarica disponibili tramite integrazioni roaming con altri provider di reti locali. Grazie ad un sistema da 180 kW CC, gli automobilisti potranno ricaricare la loro Battista dal 20% all'80% in soli 25 minuti.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer presso Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "I nostri clienti apprezzeranno sicuramente l'emozione delle prestazioni elettriche estreme della Battista, ma vorranno anche godere appieno dei vantaggi offerti da questa tecnologia avanzata. Ecco perché abbiamo voluto garantire la disponibilità di un elevato numero di punti di ricarica pubblici, grazie alla nostra collaborazione con ChargePoint.

"D'altro canto, poiché gran parte delle ricariche della Battista avvengono presso le abitazioni, la nostra wall box dal design esclusivo offrirà una soluzione personalizzata in base allo stile preciso di ogni automobilista."

La wall box Residenza può essere attivata tramite un'app dedicata, che consente di programmare la ricarica della vettura a distanza e di controllarne lo stato. L'app permette inoltre di visualizzare lo storico delle ricariche ed è totalmente integrata con il (controllo vocale) di Amazon Alexa o Google Assistant per una maggiore comodità.

Gli automobilisti potranno accedere altrettanto agevolmente ai punti di ricarica remoti, utilizzando il telecomando o l'app Battista per connettersi alle colonnine di ricarica della rete ChargePoint. Il telecomando avanzato contiene tutte le necessarie informazioni dell'account e utilizza un chip RFID protetto, senza richiedere ulteriori card di ricarica.

Per i clienti del Nord America, la wall box Residenza è dotata di un cavo Tipo 1 (Modalità 3), completo di sistema di gestione integrato che raccoglie e avvolge automaticamente il filo nella box per maggiore comodità. Per i clienti europei, è previsto un cavo Tipo 2 (cavo spiralato).

