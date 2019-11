Young Platform presenta al Web Summit di Lisbona la sua piattaforma per fare trading di criptovalute

TORINO, Italia, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Young Platform, startup fintech italiana che ha da poco concluso con successo la sua campagna di equity crowdfunding su Seedrs, presenta al Web Summit di Lisbona il suo exchange con il quale sarà possibile comprare e vendere bitcoin e le altre principali criptovalute.

"Con più di 70.000 visitatori previsti, di cui 1.500 investitori e 2.000 giornalisti, abbiamo deciso che il Web Summit rappresentasse l'evento perfetto per presentare ufficialmente il nostro prodotto di punta, l'exchange di criptovalute", racconta Diego D'Aquilio, CMO & Head of International Expansion di Young Platform.

A distanza di un solo anno dalla sua fondazione, Young Platform ha aperto 3 sedi, portato il team da 6 a 18 persone full-time e concluso con successo 3 aumenti di capitale.

L'ultimo aumento di capitale è stato effettuato attraverso una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma inglese Seedrs, grazie alla quale la startup italiana ha raccolto 787.000 Euro da 751 investitori italiani ed internazionali, portando l'azienda ad una valutazione complessiva di oltre 9 milioni di Euro.

Grazie ai fondi raccolti ed alla chiusura della partnership tecnologica con Modulus - azienda americana che annovera tra i suoi clienti realtà come Goldman Sachs e J.P. Morgan - Young Platform ha potuto accelerare negli ultimi mesi lo sviluppo dell'exchange.

"La partnership siglata con Modulus è stato per noi un passaggio decisivo: Modulus ci ha infatti fornito l'infrastruttura di base sulla quale sviluppare il nostro exchange, garantendo il massimo livello in termini di prestazioni e sicurezza", spiega Samuele Raimondo, CTO e Co-Founder.

"Ci impegniamo a garantire ai nostri utenti la stessa privacy e sicurezza di qualsiasi istituzione finanziaria, affidandoci ai migliori partner di mercato", afferma il COO e Co-Founder Alexandru Stefan Gheban. "Stiamo inoltre lavorando per rendere Young Platform il primo exchange italiano di criptovalute completamente regolamentato".

"Oltre il 40% della popolazione adulta e più di 2 miliardi di persone sono al di fuori del sistema bancario", dichiara il CEO e Co-Founder Andrea Ferrero. "Molti vivono in uno stato di povertà e dopo la crisi economica del 2008, le criptovalute e la blockchain hanno aperto un nuovo capitolo della storia finanziaria".

"Grazie a Young Platform, sarà finalmente possibile investire in questi nuovi asset digitali in modo semplice e intuitivo", conclude Ferrero "per consentire a chiunque di prendere parte ad una rivoluzione tecnologica che porterà alla democratizzazione dell'accesso alle risorse economiche."

