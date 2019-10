ZEDRA sottoscrive un accordo per l'acquisizione di Talenture in Ticino

GINEVRA, 7 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- ZEDRA, società leader nel settore dell'amministrazione societaria, fondi di investimento e di Trust, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Talenture, società specializzata nei sevizi di outsourcing contabile, pay-roll, amministrativo e aziendale con sede a Lugano, Svizzera. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2019.

L'acquisizione permetterà a ZEDRA di ampliare e valorizzare l'offerta di servizi alla propria clientela beneficiando dell'esperienza e della professionalità di Talenture, in particolar modo nell'ambito della fiscalità, pay-roll e gestione delle risorse umane, per imprese svizzere, estere e multinazionali.

L'operazione, inoltre, consentirà a ZEDRA di consolidare ulteriormente la propria leadership di mercato, portando a 17 il numero totale di uffici nel mondo.

Ivo Hemelraad, Group Director Corporate, Funds & Legal, ha dichiarato ''Crediamo fermamente che il nuovo ufficio in Ticino ci consentirà di integrare nell'organico del nostro gruppo persone con formidabili competenze ed esperienza e rappresenterà un'opportunità unica di crescita nella "fashion valley" svizzera. Siamo fiduciosi che questa acquisizione valorizzerà ed incrementerà l' offerta di servizi ai nostri clienti".

L'attuale management di Talenture, in particolare Michele Antonini, Giuseppe Costantino, Uberto Meraviglia Mantegazza e Michele Meretti faranno il loro ingresso in ZEDRA, portando un patrimonio di conoscenze ed esperienza consolidata.

"La nostra filosofia e la nostra missione si sposano con quelle di ZEDRA. Unire le forze con una società che condividesse la nostra visione era la mia massima priorità" afferma Stefano Graidi del gruppo Talenture. E aggiunge: "Con l'ottima reputazione di cui gode sul mercato e il suo spirito imprenditoriale, ZEDRA garantirà ai nostri clienti un valore aggiunto e un ampliamento dell'offerta di servizi in 13 paesi. Sono lieto che come parte di ZEDRA potremo continuare a lavorare insieme per garantire il meglio ai nostri clienti".

Michele Antonini, che assumerà il ruolo di Managing Director di ZEDRA Lugano, ha così commentato: "Siamo impazienti di creare nuove opportunità per i nostri clienti e dipendenti. In termini strategici, questa acquisizione condurrà le due società a mettere a fattor comune il know-how e la complementarità per tipologia di servizi offerti."

Giovanni La Forgia, Commercial Director di ZEDRA Switzerland, ha dichiarato: "L'acquisizione di Talenture consolida sensibilmente la nostra posizione di leader nel mercato con un'offerta che – grazie all'aggiunta di servizi quali pay-roll e tax compliance- copre a 360 gradi le esigenze dei nostri clienti.

Giovanni aggiunge " La collocazione geografica del Canton Ticino – insita tra due aree economiche forti e dinamiche: la Lombardia – con Milano, polo internazionale per la moda e la finanza – e la Svizzera – rappresenta, inoltre, un asse strategico per il nostro gruppo in vista di un'espansione verso Sud".

L'acquisizione porterà a settanta il numero dell'organico complessivo in Svizzera di ZEDRA tra Ginevra, Lugano, Zurigo e Zugo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.zedra.com

ZEDRA

ZEDRA è una società leader nell'ambito dei servizi fiduciari, societari e della gestione di fondi. La nostra ampia gamma di servizi è concepita per preservare e proteggere il valore reale del patrimonio dei nostri clienti, mentre la nostra mentalità imprenditoriale li aiuta e supporta nel liberare le proprie ambizioni di crescita ed espansione, indipendentemente da quanto possano essere complesse le sfide da affrontare.

Siamo orgogliosi di conoscere i nostri clienti, in modo da poterne anticipare i bisogni in costante evoluzione e consentire loro di concentrarsi sul proprio core business e sugli interessi familiari in senso più ampio. L'impronta internazionale di ZEDRA ci consente di offrire soluzioni su misura che soddisfano i requisiti locali e internazionali in un ambiente normativo sempre più esigente.

ZEDRA ha ereditato un patrimonio di conoscenze ed esperienza a seguito della acquisizione di attività fiduciarie di una banca nel 2016 e queste solide fondamenta, combinate con il pensiero innovativo, hanno consentito a ZEDRA di crescere rapidamente in un mercato competitivo, con una squadra di 500 esperti nel settore attivi in 13 nazioni tra Asia, Oceania, Americhe ed Europa.

Nel novembre 2018, Corsair Capital, società leader del private equity, ha fatto un cospicuo investimento in ZEDRA. Il management team di ZEDRA, che detiene parte sostanziale dell'azienda, è fiducioso del fatto che questo ulteriore investimento consentirà a ZEDRA di sfruttare al meglio il know-how ereditato e i rapporti a lungo termine e di adoperarsi maggiormente per anticipare e soddisfare i bisogni dei propri clienti.

www.zedra.com

SOURCE Zedra Group