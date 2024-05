Best Day inaugura el nuevo formato de tienda de la marca en Plaza Ciudad Jardín

Best Day sigue con su estrategia de expansión con la apertura de más puntos de venta en el país, con el objetivo de estar más cerca de sus clientes. Entre 2021 y 2024, la compañía ha abierto cerca de 50 puntos de venta, ubicados en centros comerciales con altos flujos de tráfico en distintas ciudades de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Best Day, empresa líder en la industria de viajes en México, se enorgullece en anunciar la apertura de sus nuevos formatos en puntos de venta físicos en la Plaza Ciudad Jardín. Estos espacios de contacto con los clientes, marcan un hito importante en la expansión de Best Day, ya que se trata de la primera tienda en un local con un formato amplio y aún más personalizado, donde tendrán hasta cinco módulos de atención, así como materiales informativos con novedades para el viajero. La otra novedad es la remodelación de una isla con dos ejecutivos, que ha sido parte de la estrategia omnicanal de Best Day y con la que han podido llegar a un importante número de viajeros. Con estos formatos actualizados en ambos espacios, Best Day ya cuenta con un total de 118 puntos de venta a nivel nacional, en su mayoría en formato islas o kioskos.

La inauguración de esta tienda en Plaza Ciudad Jardín proporciona una experiencia mejorada para los clientes, que podrán cotizar y comprar con la atención de asesores personalizados, los cuales estarán listos para ayudar a la compra de vuelos o paquetes a su medida. La apertura de espacios físicos responde a la necesidad de brindar una experiencia más personalizada y satisfactoria para los clientes, un pilar fundamental en el servicio que ofrece Best Day.

Hasta mediados de 2023, la agencia de viajes online utilizaba principalmente un formato de islas, pero desde el año pasado ha buscado innovar al implementar diversos formatos, incluyendo islas premium en Perisur, "islas mini" en centros comerciales con flujos de tráfico más bajos, y "maxi islas" en centros comerciales con altos flujos de tráfico. Además de la nueva tienda en Ciudad Jardín, la compañía también cuenta con una tienda en Gran Plaza Guadalajara.

Durante 2024, Best Day planea continuar creciendo y abriendo nuevas tiendas, incluyendo una en Guadalajara y otra en Ciudad de México, mientras busca formas innovadoras de atender a sus clientes de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

"Nuestro objetivo estratégico es acercarnos más a nuestros clientes, ofreciendo no solo una excelente experiencia en línea, sino también en call center y ventas presenciales. Esto permite a nuestros expertos en viajes proporcionar la mejor oferta turística a los clientes, brindándoles una experiencia omnicanal. Best Day ha logrado conocer y comprender las necesidades de sus clientes en cualquier punto de contacto, y esta adquisición busca fortalecer nuestros canales según sus preferencias, aportando contenido relevante y un servicio personalizado", dijo Laura María Rojas, Directora de Ventas de Canales y DMC de Best Day en México.

Para este corte de listón estuvo presente Alejandra Villavicencio, Corporate E-commerce Manager de Oasis Hotels & Resorts, y Zilkia Kitzia Ramirez, Analista E-commerce Corporativo de Oasis Hotels & Resorts. Adicionalmente, en representación de RIU, partner de Best Day en la apertura del nuevo formato de local, estuvo presente Franz Steiner Garduño, Director de Distribución Américas.

Acerca de Best Day

Agencia de viajes online de origen mexicano, con 40 años de experiencia ofreciendo servicios personalizados y a la medida de cada cliente. Posee una amplia propuesta turística que incluye hoteles, vuelos, paquetes vacacionales, tours, traslados, excursiones y renta de autos, entre otros. También incluye BD Experience, una agencia de servicios receptivos especialista en grupos, convenciones e incentivos. Forma parte del Grupo Despegar, compañía travel tech líder en Latinoamérica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2402407/Tienda_Fisica_Best_Day.jpg

FUENTE Best Day