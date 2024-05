In All We Trust: Una Tiendanube de productos sostenibles y responsabilidad social

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Hacer compras que ayudan a aminorar el impacto en el medio ambiente y apoyan a productores con procesos socialmente responsables, es una tendencia que va ganando fuerza. Sin embargo, cuando las personas buscan adquirir productos por internet, a veces no cuentan con la garantía de que dichos productos realmente sean sostenibles. Por ello, la tienda en línea In All We Trust (IAWT) busca ser una opción confiable para los consumidores digitales que deseen ejercer un consumo responsable.

In All We Trust es un emprendimiento que hacen realidad cuatro mujeres: Adriana Pulido, fundadora y CEO; Alejandra López, encargada de comunicación; Cintia Paz, responsable de inteligencia de negocios, y Rebeca Córdova, diseñadora. Su objetivo es generar un cambio positivo en el mundo mediante el consumo, una actividad que realizamos de manera cotidiana.

Por eso decidieron vender a través de una tienda online —creada en Tiendanube, la plataforma líder de comercio electrónico en Latinoamérica— productos sostenibles, que siguen procesos de elaboración socialmente responsables y sometidos a una constante evaluación para garantizar su calidad. Entre sus socios proveedores se encuentran 28 proyectos que comercializan alimentos, bebidas, joyería, jabones artesanales, vinos y artículos para mascotas, entre otros.

IAWT funciona como un puente entre proveedores, marcas y consumidores, y al hacerlo mediante internet, se multiplican las posibilidades de hacer envíos a cualquier parte de México. Su historia de éxito es un ejemplo para quienes emprenden con la idea de generar un cambio más allá de la calidad y precio de un producto o servicio.

Finalmente, el modelo de negocio de IAWT es prueba de que el comercio digital no está peleado con crear un impacto positivo. La sostenibilidad y el ecommerce pueden combinarse para cambiar la vida de miles de personas y cuidar nuestro entorno.

Acerca de Tiendanube:

Actualmente, con más de 120 mil emprendimientos que utilizan nuestra tecnología, somos el mayor ecosistema de tiendas online en América Latina. Tiendanube brinda a emprendedores y emprendedoras así como negocios en cualquier etapa, una poderosa plataforma para vender en línea, de la mano de más de 100 socios con quienes integramos soluciones de medios de pago, envío, sistemas de gestión, marketing, redes sociales y conexión con múltiples canales de venta, además de ofrecer un bajo costo en sus planes.

