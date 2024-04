Little Caesars busca franquiciados de múltiples unidades para expandir su presencia en Chile

SANTIAGO, Chile, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Little Caesars, la tercera marca de pizzas más grande del mundo, se complace en anunciar su búsqueda de ambiciosos franquiciados de unidades múltiples para unirse a nuestra vibrante y en expansión marca en Chile. Con una red existente de restaurantes en todo el país, Little Caesars está preparada para un mayor crecimiento y ansiosa por colaborar con nuevos y apasionados empresarios.

"Estamos entusiasmados con la oportunidad de continuar expandiendo la marca Little Caesars en Chile", dijo Carlos Vidal, Vicepresidente de Desarrollo Internacional de Little Caesars. "Chile ha sido un buen mercado para nosotros, y creemos que todavía hay un inmenso potencial de crecimiento. Estamos buscando personas o grupos motivados que busquen convertirse en franquiciados de varias unidades y compartan nuestra visión y entusiasmo por entregar pizzas deliciosas y de alta calidad a comunidades de todo el país ".

Como parte de la familia Little Caesars, los franquiciados recibirán capacitación integral, diseño de tiendas y aportes sobre la selección del sitio, las operaciones y las estrategias de marketing.

Se anima a los posibles franquiciados interesados en aprovechar esta emocionante oportunidad a ponerse en contacto con Roberto Garza Cortina en [email protected] para obtener más información sobre cómo convertirse en un franquiciado de múltiples unidades con Little Caesars.

¡Únete a la familia de Little Caesars y forma parte de una marca global que está dando forma al futuro de la pizza!

Acerca de Little Caesars®

Con sede en Detroit, Michigan, Little Caesars fue fundada por Mike y Marian Ilitch en 1959 como un restaurante único de propiedad familiar. Hoy en día, es la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo, con restaurantes en cada uno de los 50 estados de EE. UU. y 28 países y territorios.

Conocido por su pizza HOT-N-READY® y el famoso Crazy Bread®, Little Caesars utiliza ingredientes de calidad, como queso fresco, nunca congelado, mozzarella y Muenster y salsa hecha de tomates frescos triturados de California madurados en la vid. La marca es conocida por su innovación y es el hogar de la exclusiva recogida Pizza Portal®, una estación móvil de recogida de pedidos con calefacción y autoservicio. Little Caesars también es el patrocinador oficial de pizza de la Liga Nacional de Fútbol.

Little Caesars, una empresa de crecimiento excepcionalmente alto con más de 60 años de experiencia en la industria de la pizza de $ 145 mil millones en todo el mundo, busca continuamente candidatos franquiciados para unirse al equipo en mercados de todo el mundo. Además de brindar la oportunidad de independencia empresarial en un sistema de franquicias, Little Caesars ofrece una fuerte conciencia de marca con uno de los personajes más reconocidos y atractivos del país, Little Caesar. Little Caesars se enorgullece de formar parte de la familia de empresas de Ilitch Companies.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2389060/Little_Caesars_International_Logo.jpg

FUENTE Little Caesars Pizza