Facilitar a los operadores de todo el mundo el acceso a material educativo financiero.

HAMBURGO, Alemania, 15 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- NAGA se complace en anunciar una importante expansión de su iniciativa de educación financiera, diseñada para proporcionar conocimientos y perspectivas en tiempo real a los operadores de todo el mundo. Al reunir a un equipo de profesionales con experiencia en algunas de las instituciones financieras más respetadas del mundo, NAGA garantiza que todos los usuarios tengan acceso a una formación de primer nivel, independientemente de su procedencia o ubicación.

Romper las barreras del conocimiento financiero

NAGA amplía la educación financiera global: ¡Ponemos los recursos educativos al alcance de todos los operadores!

La plataforma NAGA se ha comprometido a hacer más accesibles los conocimientos financieros. Al combinar herramientas educativas tradicionales, como artículos, seminarios web y libros electrónicos, con formatos innovadores, como videos diarios pequeños, NAGA hace que el aprendizaje sea más accesible.

"Nuestra misión es sencilla", afirma Cristian Constantin, director de Educación de NAGA. "Al incorporar a expertos que pueden debatir conceptos de mercado, estamos capacitando a nuestros usuarios para que tomen decisiones financieras más informadas, estén donde estén en el mundo".

Conozca a los expertos que están detrás de la iniciativa educativa de la plataforma NAGA

La iniciativa de educación financiera de NAGA está impulsada por un equipo diverso de expertos, cada uno con una experiencia única, como sigue:

Frank Walbaum (mercados alemanes) : Frank cuenta con una vasta experiencia en la gestión de un fondo de divisas de 450 millones de euros, y aporta una experiencia inestimable en divisas asiáticas y el mercado bursátil alemán.

: Frank cuenta con una vasta experiencia en la gestión de un fondo de divisas de 450 millones de euros, y aporta una experiencia inestimable en divisas asiáticas y el mercado bursátil alemán. Walid Koudmani (mercados de habla italiana/árabe) : analista de múltiples clases de activos, las previsiones de mercado y los análisis macroeconómicos de Walid son muy apreciados por las principales publicaciones financieras. Habla con fluidez tres idiomas y sus conocimientos ayudan a los operadores a navegar por los mercados mundiales.

: analista de múltiples clases de activos, las previsiones de mercado y los análisis macroeconómicos de Walid son muy apreciados por las principales publicaciones financieras. Habla con fluidez tres idiomas y sus conocimientos ayudan a los operadores a navegar por los mercados mundiales. Miguel Rodríguez (inglés para la UE y español para América Latina) : Miguel cuenta con más de tres décadas de experiencia en operaciones de divisas y análisis macroeconómico y su liderazgo en el banco Santander lo ha convertido en una voz de confianza en los mercados financieros mundiales.

: Miguel cuenta con más de tres décadas de experiencia en operaciones de divisas y análisis macroeconómico y su liderazgo en el banco Santander lo ha convertido en una voz de confianza en los mercados financieros mundiales. Jacques Duval (inglés) : Jacques es un operador disciplinado con un enfoque científico, especializado en seguimiento de operaciones (copy trading) y en aplicar el análisis estadístico a las estrategias para operar. Sus conocimientos basados en datos se dirigen a los operadores que buscan precisión y resultados.

: Jacques es un operador disciplinado con un enfoque científico, especializado en seguimiento de operaciones (copy trading) y en aplicar el análisis estadístico a las estrategias para operar. Sus conocimientos basados en datos se dirigen a los operadores que buscan precisión y resultados. Tammy Horsfall (inglés): conocido por su amplio conocimiento de la operación algorítmica y el análisis técnico, Tammy ha capacitado a miles de operadores mediante la simplificación de datos complejos en ideas claras y procesables que son fáciles de seguir.

Su educación, a su manera: accesible para todos

La iniciativa educativa de NAGA va más allá del aprendizaje tradicional. La plataforma ofrece seminarios web en directo cada mes, dirigidos por estos expertos veteranos. Estas sesiones abarcan desde principios básicos de inversión hasta estrategias avanzadas para operar, y ofrecen conocimientos prácticos a los operadores.

NAGA ofrece diariamente videos educativos en formato TikTok. Estos videos rápidos abarcan todo, desde actualizaciones del mercado hasta consejos de operaciones, y garantizan que los operadores de todos los niveles tengan acceso a información valiosa en cualquier momento y lugar.

Adelántese con el acceso gratuito a las tendencias y perspectivas del mercado

La educación es fundamental para la misión de NAGA. Para ello, NAGA ofrece a los usuarios acceso gratuito a los últimos estudios de mercado, análisis y evaluaciones. Ya sea mediante informes detallados, actualizaciones en tiempo real o análisis de expertos, NAGA proporciona a los usuarios la información que necesitan para anticiparse a las tendencias del mercado y tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.

Una comunidad mundial unida por la educación financiera

En el fondo, NAGA es algo más que educación: es construir una comunidad. Con usuarios de todo el mundo, la plataforma NAGA pone en contacto a operadores que comparten ideas, estrategias y experiencias. El dinámico feed social de la plataforma permite a los operadores relacionarse con sus colegas, al crear un entorno interactivo en el que todos pueden aprender y crecer juntos.

Acerca de NAGA

La superaplicación de NAGA establece nuevos estándares para operar y para las finanzas personales al integrar operaciones, inversión, criptomonedas* y neobanca en una plataforma unificada que permite a los usuarios tomar el control total de su futuro financiero.

Únase a la comunidad NAGA hoy mismo y dé el primer paso para dominar su trayectoria financiera.

*Las criptomonedas se ofrecen a través de NAGA X Ltd.

** Los recursos educativos solo están destinados a residentes de países en los que tales servicios están permitidos.

***La información presentada y elaborada por expertos en mercados no pretende constituir asesoramiento de inversión. La información se proporciona como una comunicación general de marketing con fines meramente informativos y, como tal, no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los análisis de inversiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529698/NAGA_GROUP_AG.jpg

FUENTE NAGA GROUP AG