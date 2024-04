Parkland emite una declaración en respuesta a Simpson Oil Limited

CALGARY, AB, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "empresa" o "nuestro") (TSX: PKI), anunció su determinación de que una revisión estratégica es innecesaria y no considera los mejores intereses de la mayoría de nuestros accionistas. El Consejo de Administración de Parkland (el "Consejo") evalúa continuamente las oportunidades de mejorar y maximizar el valor para los accionistas. La actual petición de revisión estratégica representa otro intento de Simpson Oil Limited ("Simpson") de eludir la gobernanza empresarial establecida sin tener en cuenta los intereses de todos los accionistas.

En 2023, mientras tenía nominados en nuestro Consejo, Simpson solicitó una posible venta de Parkland a una valoración significativamente inferior al valor intrínseco de la Empresa. La Empresa contrató a asesores jurídicos y financieros y llevó a cabo una evaluación exhaustiva de la transacción propuesta. Además, el Consejo creó un comité especial y contrató a sus propios asesores independientes.

"Tras considerarlo detenidamente, el Consejo ha decidido que esta alternativa no redundaría en interés de la empresa ni de sus accionistas", declaró Steven Richardson, presidente del Consejo. "El Consejo de Parkland cumple sus responsabilidades en beneficio de todos los accionistas, no según las indicaciones de uno solo".

Parkland proporciona un contexto adicional para su determinación de que una revisión estratégica es innecesaria.

Simpson revierte su posición sobre la exitosa estrategia de Parkland

Antes de que Simpson retirara a sus candidatos del Consejo, estos participaron en el desarrollo de la estrategia y los planes de Parkland que, tras un periodo de adquisiciones significativas, se dirigen actualmente a captar sinergias, impulsar el crecimiento orgánico y mejorar el rendimiento para los accionistas. Esta estrategia, y el marco preciso y disciplinado de asignación de capital en el que se basa, se presentaron en el Día del Inversor 2023 de la empresa y recibieron el firme apoyo de la mayoría de los accionistas. El aumento significativo del precio de las acciones hasta 2023 demuestra la eficacia de nuestro enfoque estratégico actual.

Simpson infringe el acuerdo de gobernanza de los accionistas

Si bien el Consejo valora y acoge las perspectivas de los accionistas, debe actuar en beneficio de la empresa y de todos sus accionistas. De conformidad con este deber, la empresa celebró un Acuerdo de Gobernanza con Simpson con fecha 8 de enero de 2019 (el "Acuerdo de Gobernanza") en el que Simpson aceptó diversas disposiciones para garantizar que Simpson no pudiera ejercer una influencia y un control indebidos sobre Parkland para conseguir sus propios intereses.

Es evidente que Simpson hace caso omiso de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Gobernanza de una manera que afecta negativamente a los intereses de los accionistas y otras partes interesadas. Parkland hará cumplir los términos del Acuerdo de Gobernanza sin dejar de estar dispuesta a colaborar con Simpson. Una copia del Acuerdo de Gobernanza está disponible en el perfil SEDAR+ de Parkland en www.sedarplus.ca.

Parkland se compromete a maximizar el valor para los accionistas

El Consejo de Parkland siempre está dispuesto a explorar oportunidades que aporten el máximo valor a todos los accionistas. El Consejo se ha esforzado por entablar un diálogo constructivo con Simpson mediante reuniones personales, llamadas telefónicas y correspondencia, todo ello basado en los principios de responsabilidad fiduciaria, buen gobierno y actuación en beneficio de todos los accionistas.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Atendemos a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se encuentran el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: la ventaja del cliente y la ventaja en el suministro. A través de nuestra "ventaja del cliente", aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio fiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el costo de servicio más bajo entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de atender en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones a futuro (colectivamente, "declaraciones a futuro"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "aspirar", "continuar", "será", "sería" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones a futuro. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a la evaluación de oportunidades para mejorar y maximizar el valor para los accionistas, la estrategia y los planes corporativos de Parkland, los derechos contractuales de Parkland y su aplicación, incluidos los términos del Acuerdo de Gobernanza, y la Ventaja del Cliente de Parkland.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, incluidos, entre otros: las condiciones generales económicas, de mercado y de negocio; la capacidad de Parkland para llevar a cabo su estrategia de negocio; la acción de otras empresas; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en los epígrafes "Declaración cautelar relativa a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" del actual Formulario de información anual de Parkland, y en los epígrafes "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" del Informe de gestión y análisis de Parkland correspondiente al último ejercicio financiero concluido, ambos archivados en SEDAR+ y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las previsiones contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

