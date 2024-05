Saadiyat Cultural District Abu Dhabi: Una de las mayores concentraciones de instituciones culturales está en camino de completarse en 2025, lo que demuestra el compromiso de Abu Dhabi con la cultura

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 22 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha reafirmado hoy que el Distrito Cultural de Saadiyat, junto con sus instituciones culturales, está en camino de completarse en 2025.

El Distrito Cultural Saadiyat es una plataforma global que emana de un rico patrimonio cultural, celebra las tradiciones y promueve una cultura equitativa. Es una encarnación del empoderamiento, que muestra museos, colecciones y narrativas que celebran el patrimonio de la región al tiempo que promueven un paisaje cultural global diverso.

Una vez completado, la diversidad de las instituciones del Distrito Cultural de Saadiyat hará del distrito una de las plataformas culturales más singulares. Ya es el hogar del Louvre Abu Dhabi, el primer museo universal del mundo árabe, que exhibe obras de arte de diferentes culturas y cuenta una historia de conexiones humanas. Desde su apertura en 2017, el Louvre Abu Dhabi ha recibido a 5 millones de visitantes y es reconocido por su impresionante arquitectura y su narrativa innovadora. Cerca de allí, Berklee Abu Dhabi ofrece música, artes escénicas y programas educativos durante todo el año.

Manarat Al Saadiyat sirve como centro de expresión artística creativa y alberga dos iniciativas importantes en el calendario cultural de Abu Dhabi: Abu Dhabi Art and Culture Summit Abu Dhabi.

El progreso actual de la construcción de las instituciones que pronto abrirán en el Distrito Cultural Saadiyat es del 76 %. El Museo Nacional Zayed, el museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos, celebrará la rica historia y cultura de la nación, además de honrar el legado del padre fundador del país, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Además, teamLab Phenomena Abu Dhabi invita a los visitantes a una exploración en constante cambio que trascenderá los límites de su imaginación.

A él se unirá el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, que incluirá una institución de investigación y enseñanza que llevará a los visitantes a un viaje de 13.800 millones de años a través de la historia de nuestro universo y planeta. Guggenheim Abu Dhabi será un museo que celebrará el arte desde la década de 1960 hasta el presente y los logros artísticos más importantes de nuestro tiempo.

El Distrito Cultural de Saadiyat rinde homenaje al legado del difunto jeque Zayed, quien definió la agenda cultural y dio a conocer la historia de los Emiratos Árabes Unidos al mundo a través de excavaciones arqueológicas y hallazgos. Este legado comenzó con el establecimiento del Museo Al Ain, el primer museo de los Emiratos Árabes Unidos, que se inauguró en 1971. A esto le siguió la inauguración de la Fundación Cultural en 1981. El legado del jeque Zayed continuó evolucionando bajo la guía del difunto jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Hoy, Su Alteza el Jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed, Príncipe Heredero de Abu Dhabi, continúan construyendo sobre ese legado.

Mohamed Al Mubarak, presidente de DCT Abu Dhabi, dijo: "La cultura trasciende las meras conexiones; da forma a nuestra propia evolución y amplía nuestras perspectivas. Aquí en Abu Dhabi, aceptamos esta influencia, fomentando un profundo aprecio que resuena en toda nuestra comunidad. El Distrito Cultural de Saadiyat encarna la "esperanza cultural". El Distrito transmitirá un mensaje de diversidad cultural que se volverá más poderoso con el tiempo, creando conexiones globales, inspirando el intercambio cultural y fomentando nuevas formas de pensar para apoyar a la región, al Sur global y al mundo. El Distrito Cultural de Saadiyat es un lugar donde las personas pueden aprender del pasado, comprender nuestro presente y centrarse en nuestro futuro ".

DCT Abu Dhabi también ha lanzado una campaña convincente titulada "Muévete de mil maneras", presentada por la filántropa, presentadora de programas de entrevistas y autora Oprah Winfrey. La película de la campaña ofrece un mensaje inspirador sobre el poder transformador de la cultura para unir, inspirar y abrir mentes. Los colaboradores de la campaña incluyen a HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente de DCT Abu Dhabi; HE Zaki Anwar Nusseibeh, Asesor Cultural del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Canciller de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos; HE Noura bint Mohammed Al Kaabi, Ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos; Lord Norman Foster, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura y arquitecto del Museo Nacional Zayed; Mariët Westermann, Director y CEO del Museo y Fundación Solomon R. Guggenheim; los célebres artistas Mohammed Ibrahim, Najat Makki, Afra Al Dhaheri de los Emiratos Árabes Unidos; el galardonado actor, músico y empresario Idris Elba OBE; el legendario pianista Lang Lang y muchos más.

Presentamos la exposición del distrito cultural de Saadiyat

Los visitantes del centro cultural Manarat Al Saadiyat disfrutarán de una vista previa del viaje completo del Distrito Cultural Saadiyat, a través de una exposición que cuenta la historia de cada uno de los museos e instituciones del Distrito Cultural Saadiyat.

