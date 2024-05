Scala Data Centers anuncia la inauguración de una subestación eléctrica de 560 MW en São Paulo: Un punto de inflexión para el panorama de infraestructura digital de Brasil

La subestación más grande dedicada a un campus de data center en Brasil fortalece aún más la capacidad de Scala para admitir la creciente demanda de capacidad, mostrando el compromiso de la compañía con la consolidación de Brasil como uno de los hubs globales que respaldarán el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y su asombrosa demanda de cargas de trabajo de Aprendizaje Automático (AA) y Capacitación

SÃO PAULO, 23 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Scala Data Centers, la plataforma latinoamericana de data centers sostenibles líder para el mercado Hyperscaler, en operación en Brasil, Chile y Colombia, anuncia la inauguración de la subestación eléctrica SSUBTB03, un proyecto monumental con una capacidad de 560 MW, en su emblemático Campus Tamboré. Esta inversión estratégica, que habilitará un consumo mensual de energía mayor que el de todo el país de Nicaragua, supera los US$ 80 millones. El anuncio es fruto de casi tres años de un trabajo de un grupo multidisciplinario apoyado por el gobierno, y refuerza el compromiso de Scala con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente al mejorar la confiabilidad energética y la resiliencia del campus, además de brindar una vía para que los proveedores de contenido y nube crezcan.

La Empresa de Investigación Energética (EPE, su sigla en portugués), responsable de la planificación del sector energético en Brasil, identificó una alta demanda de conexiones a data centers en los últimos dos años. La subestación SSUBTB03 supera todas las demás solicitudes de conexión a data center registradas ante el Ministerio de Minas y Energía (MME), y su importante capacidad es aún más impresionante dada su ubicación en el corazón del mayor mercado consumidor de energía de Brasil: São Paulo.

El MME autorizó la conexión de los cata centers Scala al sistema de transmisión mediante ordenanza emitida el 5 de octubre de 2023, según el siguiente enlace.

La subestación SSUBTB03, que se completará en dos etapas, la primera de las cuales está prevista para diciembre de 2024, complementa las subestaciones SSUBTB01 y SSUBTB02 existentes, cada una con 60 MW de capacidad.

"Una subestación in situ dedicada mejora la confiabilidad y la calidad del suministro de energía debido a su conexión directa a la red nacional", afirma Fabio Yanaguita, Director de Energía de Scala. "La magnitud de este proyecto se compara con algunos en el mundo y es la punta de lanza de una iniciativa más amplia que combina la demanda de nuestros clientes de data centers ecológicos para respaldar su creciente demanda de nube e IA con nuestra visión de país", agrega Marcos Peigo, Cofundador y CEO de la compañía.

"Brasil, con sus amplias oportunidades en el sector energético y su red de transmisión lista para funcionar, está en una posición única para estar entre los ganadores en la carrera IA/AA. De la misma manera que, antes que otros en la región, entendimos el impacto de la pandemia en la demanda de infraestructura digital, Scala vuelve a dar un paso pionero y audaz para permitir el desarrollo de la IA en Brasil", revela Marcos Peigo.

Liderazgo de Scala en la industria

Scala ha logrado avances impresionantes en la expansión del Campus Tamboré, con la entrega del sitio SGRUTB8 con una notable capacidad de 24 MW y el sitio SGRUTB12 con capacidad de 6 MW en abril. Estos dos edificios recientemente operativos han elevado a cinco el número total de sitios en funcionamiento dedicados a hyperscalers, además del dedicado a grandes empresas.

La compañía también comenzó a construir los data centers SGRUTB9 y SGRUTB10, cada uno con 36 MW, y su sitio SGRUTB6-7, con una capacidad proyectada de 44 MW –todas instalaciones single-tenant. La empresa iniciará el SGRUTB11 con 36 MW de capacidad, lo que atenderá a múltiples clientes en tres fases de desarrollo. Para 2025, Scala planea comenzar a construir un nuevo clúster de data centers con 100 MW de capacidad crítica en el mismo campus.

Con una capacidad de TI total de 450 MW y 17 edificios cuando esté completamente desarrollado, el Campus Tamboré es el más grande de América Latina y está programado para ser uno de los más grandes del mundo. Ya se presenta como el destino líder de cargas de trabajo de IA/AA[CB5] , y todos los nuevos edificios muestran su diseño FutureProof[CB6] , lo que permite densidades que oscilarán desde 24 kW hasta 100 kW por rack con la adopción de tecnologías de refrigeración líquida.

Con 60 MW en nuevas reservas en 2023, Scala comienza 2024 con 160 MW de capacidad total contratada, posicionando la empresa como líder del mercado en la industria hyperscale. Además, dado que el 75% de la capacidad de su data center tiene menos de 3 años de operación, Scala también se destaca como líder de la industria con una cartera moderna y de última generación que respaldará la industria durante décadas.

Esta última incorporación al Campus Tamboré también consolida la posición de Scala como líder en prácticas de data centers sostenibles al tiempo que facilita la integración de fuentes de energía renovables en la red eléctrica.

Scala ya ha comprometido US$ 1,6 mil millones para el campus y está preparada para inyectar US$ 3 mil millones adicionales en sus esfuerzos de expansión cuando esté completamente desarrollado. De cara al futuro, con planes de expansión que abarcan todos los lugares en los cuatro países de América Latina en los que opera, Scala apunta a aumentar los lanzamientos y expansiones de sus data centers para alcanzar un total de US$ 2 mil millones para 2024 y 2025.

