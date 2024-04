Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP; persona venezolana jubilada presenta una demanda por fraude de 500 mil dólares por Northstar (Bermudas) contra Infinex Investments (conocida como Osaic Institutions)

Nuestros abogados especializados en pérdidas de anualidades representan a inversores latinoamericanos y extranjeros

HOUSTON, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Shepherd Smith Edwards and Kantas (investorlawyers.com) ha presentado una demanda por pérdidas de Northstar Financial Services (Bermudas) en la que solicitan hasta 500 mil dólares por daños y perjuicios a Infinex Investments (conocida como Osaic Institutions). La demandante, una persona mayor de Venezuela que vive en Caracas y no sabe inglés, confió en la corredora de bolsa estadounidense y exasesora financiera de Miami, María Karina Valido, que sí habla español, para preservar los ahorros de su vida. En cambio, Infinex y Valido presuntamente recomendaron inadecuadamente Northstar (Bermudas) y concentraron el 100 % del dinero de esta persona jubilada latinoamericana en una inversión en el extranjero arriesgada, problemática y sin liquidez.

Nuestros abogados de recuperación de pérdidas de inversión de Northstar Financial Services (Bermudas) representan a esta persona jubilada venezolana y a muchos otros inversores latinoamericanos que buscaron un refugio seguro para sus activos en EE. UU. En cambio, las firmas de corretaje comercializaron y vendieron estas anualidades no protegidas y no reguladas. Se puede suponer que las altas comisiones que ganaron los corredores de bolsa fueron mayor incentivo que buscar los mejores intereses de los clientes.

En su demanda de arbitraje FINRA, la persona jubilada venezolana sostiene que fue su excorredor Infinex, a quien conoció a través de una sucursal de Continental National Bank (ahora First American) en Florida, quien supuestamente la persuadió para transferir su dinero a Northstar (Bermudas). Estas anualidades eran presuntamente seguras y preservarían su capital. Ahora, la persona inversora latinoamericana acusa a Infinex de una grave falta de supervisión.

Preguntas frecuentes de Northstar Bermuda

Como parte de nuestra Unidad de Reclamos de Arbitraje de Northstar Financial Services (Bermudas)

desde hace años, Shepherd Smith Edwards y Kantas ha estado investigando a los muchos corredores de bolsa estadounidenses que supuestamente comercializaron y vendieron Northstar (Bermudas) de manera inadecuada a inversores internacionales en toda América Latina y Asia. Actualmente representamos a más de 100 clientes con demandas de FINRA por las pérdidas que sufrieron en las anualidades emitidas por Lindberg.

Con más de un siglo de experiencia combinada en la ley de valores y la industria de valores, sabemos la forma de identificar cuando hubo negligencia o mala conducta del corredor de bolsa. A lo largo de las décadas, miles de nuestros clientes han recuperado colectivamente muchos millones de dólares en daños debido a nuestro arduo trabajo y dedicación.

