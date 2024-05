Tianqi Lithium anuncia los resultados de ESG en el Informe de Sostenibilidad 2023

CHENGDU, China, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Tianqi Lithium publicó su Informe de Sostenibilidad 2023 que detalla el desempeño ambiental, social y de gobernanza ("ESG") de la compañía durante el año pasado. Como una empresa de materiales de nueva energíacon el litio en su núcleo, Tianqi Lithium ha integrado constantemente la sostenibilidad en sus estrategias y operaciones generales, dedicadas a la transición energética global, así como a la prosperidad de la comunidad. Tianqi ha actualizado su MSCI de BB a BBB mientras lanzaba su ambicioso plan Net Zero. A la vez, la empresa está mejorando la gestión responsable para establecer una cadena de suministro más resilience.

Medio Ambiente

En respuesta a las iniciativas globales de descarbonización, en julio de 2023, Tianqi Lithium publicó el Libro Blanco sobre la industria sostenible del litio en que se plantea el objetivo de el cero neto. En este documento, la compañía se comprometió a reducir las emisiones de carbono en más del 42 % para 2030 en comparación con su año base, y a esforzarse por lograr emisiones netas cero para 2050.

Fiel a su fuerte compromiso con la sostenibilidad, Tianqi Lithium priorizó la gestión del ciclo de vida completo de la inversión, la minería y el procesamiento del litio, con cero emergencias ambientales o incidentes importantes de contaminación en 2023. En diciembre de 2023, gracias a una serie de proyectos de producción más limpia, su Base de Producción de Shehong logró con éxito la descarga de aguas residuales de proceso cero. Por su parte, en la Base de Producción de Zhangjiagang, instalación de producción de carbonato de litio de grado de batería totalmente automatizada líder en el mundo, se ha conectado a la red un sistema fotovoltaico distribuido que generará aproximadamente 700.000 kWh de electricidad renovable a finales de 2023. En términos de reciclaje integral y utilización de los recursos de escoria de litio, hemos completado la producción del conjunto completo de diseño del proceso, así como la disposición de patentes desde la escala de laboratorio hasta la escala piloto (60 t/base seca), y hemos establecido una subsidiaria de propiedad total, Yanting New Lithium Co., Ltd. (Base de Producción de Yanting), en 2022. La filial se dedica principalmente al reciclaje integral de residuos sólidos industriales (escoria de litio) y a la producción de nuevo material no metálico de alta calidad: polvo de aluminosilicato. La capacidad de producción anual diseñada de polvo de aluminosilicato de silicio en la Base de Producción de Yanting puede alcanzar las 30.000 toneladas.

Además, Tianqi Lithium mantuvo su alta calificación de B en el Cuestionario de Seguridad del Agua del Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP) y aumentó su calificación en el Cuestionario de Cambio Climático de una B- a una B.

Social

Tianqi Lithium se compromete a crear valores para sus empleados, las comunidades locales, la industria y las sociedades en general para ayudar a construir un futuro mejor. En 2023, la compañía invirtió un total de 1,915,455.97 USD en capacitación de empleados, con 30.33 horas de capacitación per cápita; invirtió un total de 537,619.83 USD en comunidades locales y ofreció un total de 1,528 horas de servicio.

En 2023, Tianqi Lithium estableció el Comité de Seguridad como su órgano clave de toma de decisiones de gestión y estableció oficialmente un departamento de Salud y Seguridad Ambiental (EHS) a nivel de la sede. Al implementar cuatro secciones principales de gestión profesional: cumplimiento de EHS, sistema de EHS, capacitación en EHS y control de EHS, la Compañía consolidó los resultados finales del cumplimiento de EHS, estableció un sistema de gestión de EHS, realizó capacitación para dar forma a la cultura de seguridad e implementó medidas estrictas de prevención y control de riesgos. Aprovechando funciones como la supervisión, la inspección, la evaluación y el apoyo, el departamento tiene como objetivo impulsar la implementación efectiva de la gestión de la seguridad y el trabajo básico de seguridad de la producción.

En octubre de 2023 se inauguró oficialmente el primer Museo de Ciencias Li del mundo, construido para promover la contribución del litio a la civilización humana. De octubre a noviembre, el Programa NET (New Energy Talent) fue acogido con éxito para promover el intercambio de talentos y culturas entre China y Chile, así como lazos más estrechos entre talentos de los dos países.

En el frente de I + D, Tianqi Lithium ha seguido impulsando la innovación para impulsar la minería sostenible y el avance de la tecnología de materiales. En 2023, se presentaron un total de 425 patentes a nivel mundial y se otorgaron 229 patentes dentro del período de validez. Además, la compañía lideró y participó en la formulación/revisión de 24 estándares nacionales y estándares de la industria, participó en el desarrollo de los estándares internacionales de litio ISO/TC 333, y lideró y participó en el desarrollo de 10 estándares internacionales de litio.

Gobernanza

Tianqi Lithium valora una estructura de gobierno diversa y sólida como parte esencial de sus prácticas de sostenibilidad. En su Consejo de Administración, el máximo órgano responsable de la gestión ESG, hay un 50 por ciento de consejeras y un 50 por ciento de consejeras no ejecutivas independientes. La relación entre la remuneración de los ejecutivos y los indicadores ESG es del 100 % y, a finales de 2023, todos los ejecutivos habían alcanzado sus objetivos anuales de evaluación del desempeño ESG.

Tianqi Lithium también participa activamente en el financiamiento verde. En mayo de 2023, la compañía y sus socios completaron el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad en la industria del litio de China, un hito para alentar a las empresas de la cadena de la industria del vehículo eléctrico de China a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad a través de herramientas de finanzas verdes.

En reconocimiento a los esfuerzos de ESG de la compañía, la calificación MSCI ESG de Tianqi Lithium se actualizó de BB a BBB y Tianqi Lithium se incluyó en el índice S&P China A300 ESG Tilted. También ocupó el décimo lugar (por percentil) en la puntuación ESG del índice Bloomberg Intelligence - CSI 300.

Como actor importante en el sector del litio, las iniciativas ESG de Tianqi Lithium contribuyen significativamente al éxito a largo plazo de la cadena de valor global del litio.

Consistente con su creencia de que "los beneficios económicos nunca deben prevalecer sobre el medio ambiente ni la seguridad y el bienestar de las personas", Tianqi Lithium persistirá en mejorar la gobernanza de ESG e inyectar la "Contribución de Tianqi" al desarrollo sostenible global.

FUENTE Tianqi Lithium Corporation