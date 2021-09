50 Best eert Dominique Crenn met de Icon Award 2021

Crenn ontvangt haar award tijdens de officiële ceremonie van The World's 50 Best Restaurants. Dit evenement, gesponsord door S. Pellegrino & Acqua Panna, vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2021 in Antwerpen.

De in Frankrijk geboren chef-kok uit San Francisco kreeg haar interesse in koken met de paplepel ingegeven. Op haar 24e verhuisde ze naar de VS en begon ze aan haar opleiding. In 2011 opende Crenn haar Atelier Crenn in San Francisco, dat binnen enkele maanden bekroond werd met een eerste Michelin-ster. Het jaar daarop werd Crenn de eerste vrouwelijke chef-kok in de VS die een restaurant met twee Michelin-sterren leidde. In 2018 verbrak ze haar eigen record toen Atelier Crenn een derde ster kreeg. In 2019 behaalde Atelier Crenn de 35e plek op de lijst van The World's 50 Best Restaurants.

Sinds ze in 2019 de diagnose van borstkanker kreeg - vandaag is ze in remissie - heeft Crenn openlijk over haar gezondheid gesproken om het bewustzijn over de ziekte te vergroten. Crenn is van half-Europese en half Noord-Afrikaanse afkomst en voerde in 2020 ook toegewijd campagne voor Black Lives Matter.

William Drew, Director of Content voor The World's 50 Best Restaurants: "Dominique Crenn is niet alleen een uitstekende chef-kok en restaurateur, ze is een lichtend voorbeeld van iemand die haar stem gebruikt om verandering te bewerkstelligen door haar leiderschap, menselijkheid en eindeloze actievoering voor sociale gerechtigheid, zowel binnen de horecawereld als erbuiten."

Dominique Crenn zegt: "Het is een enorme eer om dit jaar de 50 Best Icon Award te mogen ontvangen. Het maakt me zo trots en dankbaar om door collega's te worden erkend. Ik hoop dit platform te gebruiken om iets terug te doen en om de volgende generatie te inspireren om trouw te blijven aan zichzelf en om altijd te genieten van de reis."

