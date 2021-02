ABC Business Conference 2021 Inzichten: Nederlandse marktadoptie van Smart Home-technologieën

DUSSELDORF, Duitsland, 8 februari 2021 /PRNewswire/ -- De AI+IoT Business Conference Europe, georganiseerd door Tuya Smart, een toonaangevende aanbieder van IoT-platforms, vindt dit jaar plaats als een reeks evenementen dat uit 10 delen bestaan. Na de eerste twee succesvolle evenementen die op Italië en Rusland gericht waren, ging het laatste evenement volledig over Nederland.

Uit cijfers van de jaarlijkse GfK Smart Home Monitor 2020 blijkt dat de bekendheid met de term "Smart Home" in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Bijna een derde van de Nederlanders weet inmiddels waar de term voor staat. Er zijn ook steeds meer consumenten die geïnteresseerd zijn in een smart home. Van hen verwacht bijna een vijfde binnen twee jaar een volledig een smart home te hebben.

Flora Lyu, Head of Business Development Benelux van Tuya Smart, gaf in haar presentatie een interessant en pakkend overzicht van de Europese markt voor smart homes, verwijzend naar Statista's Smart Home Report 2020. Op de Europese markt constateert Lyu zes hoofdsegmenten: bediening en connectiviteit, slimme apparaten, beveiliging, home entertainment, comfort en verlichting en energiebeheer.

Bas de Cocq van Delwijnen, Chief Operations Officer bij WOOX Home Europe, gaf uitgebreid inzicht in de Nederlandse markt voor smart home-producten. Nederlandse consumenten bezitten gemiddeld 5 slimme apparaten, zoals slimme verlichting, een slimme videodeurbel of een slim beveiligingssysteem. Uit onderzoek van de GfK Smart Home Monitor blijkt dat de uitrol van deze apparaten vorig jaar als gevolg van de coronaviruspandemie in een rap tempo is toegenomen.

Lily Jong, CEO van PVG Group, toonde verschillende inzichten vanuit het standpunt van de resellers. Volgens Jong gaat het aanbieden van smart home-producten hand in hand met het leveren van een goede app en het geven van goede klantenservice. Jong pleit voor het aanbieden van service voordat de klant zich ervan bewust is dat hulp nodig is.

Om de presentaties van de conferentie te bekijken, kunt u zich registreren op https://www.tuya.com/event/abc/eur.

Over Tuya Smart

Tuya Smart is wereldwijd een toonaangevend platform voor de ontwikkeling van IoT (Internet of things) met een uniek, alles-in-één aanbod van cloud + connectiviteit + app waarmee merken, retailers en OEM's hun producten slim en betaalbaar kunnen maken. Het platform van Tuya heeft meer dan 250.000 product-SKU's in honderden categorieën over de hele wereld slim ingeschakeld en bedient meer dan 260.000 ontwikkelaars wereldwijd. Tuya wordt internationaal geëxploiteerd met hoofdkantoren in de VS, Duitsland, India, Japan, Colombia en China.

Kijk voor meer informatie over Tuya op

de website, volg Tuya op LinkedIn, Facebook of Twitter, of bekijk het YouTube-kanaal van Tuya.

