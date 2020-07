Ace & Tate haalt €14 miljoen op voor verdere groei in Europa

- Het aantal winkels groeit in 2020 met 30% tot 70 winkels.

- De investering wordt gebruikt voor retail innovatie, online services en duurzaamheid.

AMSTERDAM, 9 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate streeft naar een duurzame en technologisch geavanceerde brillenindustrie. Een recente investering van €14,25 miljoen, onder leiding van bestaande investeerder Rinkelberg Capital LTD, brengt de totale investering in het zevenjarige bedrijf op €57,5 miljoen.

Deze ronde stelt Ace & Tate in staat om te investeren in drie belangrijke gebieden: retail expansie in nieuwe en bestaande Europese landen, innovaties om het omnichannel-model van het bedrijf te verbeteren en initiatieven om een milieuvriendelijker bedrijf te worden.

Ace & Tate is in de afgelopen twee jaren 60% jaar op jaar gegroeid en heeft in 2019 de eerste operationeel winstgevende maanden laten zien. Het direct-to-consumer-merk verwacht de komende twee jaren een verdubbeling van de omzet. Klanten zijn steeds meer op zoek naar flexibele winkelmogelijkheden als het gaat om het passen en kopen van brillen, zeker nu Europa weer iets minder in de greep is van COVID-19.

"Ace & Tate is opgericht om kwalitatieve, stijlvolle brillen toegankelijk te maken voor de klant. Hierbij bieden we de best mogelijke winkelervaring. Deze financieringsronde stelt ons in staat om onze fysieke en digitale kanalen nog meer samen te brengen. Zo kunnen we nog beter een naadloze en gepersonaliseerde klantbeleving bieden", aldus CEO Mark de Lange.

Fysieke winkels

Ace & Tate streeft ernaar om in 2020 zestien winkels te openen in heel Europa, waarmee het totale aantal winkels op 70 komt, verdeeld over 10 landen. Het merk gelooft in de toekomst van fysieke retail als bestemming voor meer diepgaande oogzorg. Nu de markten weer zijn geopend, ziet Ace & Tate dat klanten niet alleen terugkomen naar de winkel om rustig de collectie te bekijken en te passen, maar ook dat het fysieke touchpoint relevant is vanwege de oogzorg die de opticiens en personeel op de winkelvloer bieden. Het bedrijf is continu aan het innoveren in technologie om de winkelervaring te verbeteren, waarvan de "Offline Verlanglijst" de nieuwste innovatie is. Hiermee kunnen winkelpersoneel en klanten brillen opslaan die in de winkel gepast zijn, zodat de klant deze later virtueel thuis nog een keer kan proberen, en online zijn of haar favoriet kan kopen.

Online innovaties

Ace & Tate zal de fysieke en online verkoopkanalen meer op elkaar afstemmen voor de beste klantbeleving. Verschillende services die klanten voorheen alleen in de winkel konden krijgen, zijn nu ook naar het online platform gebracht. Alle klanten kunnen nu online stijladvies en afspraken met opticiens boeken en klanten in Nederland en Duitsland kunnen hun ogen opnieuw laten meten via de Online Oogmeting. Ook de Virtual Try On-service van Ace & Tate zal de komende maanden verbeterd worden door een gezichtsanalyse te integreren. Met deze analyse kan het merk gepersonaliseerde aanbevelingen bieden aan de klant, zowel online als in de winkel.

Duurzaamheid

Ace & Tate zet zich in voor een duurzame brillenindustrie en het maken van milieuvriendelijke brillen. Het merk lanceert deze zomer twee nieuwe initiatieven om af te stappen van het gebruik van nieuw plastic en om een circulair business model te bouwen om afval te verminderen, en op die manier verantwoord winkelgedrag te stimuleren. Met het eerste initiatief lanceert het merk haar eerste collectie van gerecycled acetaat, gemaakt van pre-consumer acetaat afval. Met het tweede initiatief, Reframe, kunnen klanten hun gebruikte Ace & Tate brillen recyclen in ruil voor winkelkrediet². Deze monturen zullen vervolgens worden opgeknapt en in 'limited collections' aan klanten worden aangeboden.

De Lange concludeert: "Nu we richting 2021 gaan, blijven onze klanten onze prioriteit. We zullen onze missie voortzetten om de brillenindustrie toegankelijker en duurzamer te maken."

Noot voor de redactie

¹ Bestaande investeerders basis bestaat uit Rinkelberg Capital LTD en Global Founders Capital, naast vroege investeerder Investion en diverse angel-investeerders.

² Het Reframe-initiatief is in juni gelanceerd in geselecteerde winkels in Nederland, België, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en Groot-Brittanië. https://www.aceandtate.com/reframe

