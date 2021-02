Admitad neemt Tapfiliate over, het in Nederland gevestigde SaaS-platform voor affiliate marketing

Tapfiliate werd in 2014 opgericht als een SaaS-platform waarop merken zelf hun affiliate campagnes kunnen ontwikkelen - hun publishers kiezen, orders verifiëren en betalingen doen. Dit model is efficiënt gebleken en heeft het bedrijf in staat gesteld om zelfs tijdens de COVID-crisis te blijven groeien, met een toename van het aantal actieve klanten met 33% in 2020. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en leunt zwaar op de Amerikaanse markt - bijna de helft van de klanten van het bedrijf komt uit de VS.

Thomas van der Kleij, CEO van Tapfiliate, zegt, "Ik denk dat deze overname geweldig zal zijn voor zowel de gebruikers van Tapfiliate als voor Admitad. Door toegang te krijgen tot nieuwe publishers kunnen we de 'lifetime value' van klanten verhogen. Daarnaast opent Admitad tracking nieuwe deuren voor de Enterprises en geeft het ons een voorsprong op de Amerikaanse markt en andere landen waar Admitad aanwezig is. We rekenen er ook op dat de marketingmiddelen van Admitad een krachtige stimulans voor Tapfiliate zullen zijn."

Over Admitad

Admitad biedt meerdere diensten voor het stimuleren van verkoop en het online verdienen van geld. Het is nu de thuisbasis van Admitad Affiliate Network en meerdere tools om te verdienen aan verkeer, evenals van Advertiser Marketplace, cashbackprovider LetyShops, advertentiebeheersysteem GetUniq en vele andere business units.

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1444708/Alexander_Bachmann.jpg

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1444709/Thomas_van_der_Kleij.jpg

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1215121/Admitad_Logo.jpg

SOURCE Admitad