Akamai gaat veiligheidshiaten in multifactorauthenticatie bestrijden met phishingbestendige pushmeldingen

CAMBRIDGE, Mass., 17 maart 2021 /PRNewswire/ -- Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), 's werelds meest vertrouwde oplossing voor de bescherming en levering van digitale ervaringen kondigde vandaag de lancering aan van Akamai MFA, een phishingbestendige oplossing ontworpen om ondernemingen in staat te stellen FIDO2-multifactorauthenticatie (MFA) snel uit te rollen zonder behoefte aan het uitrollen en beheren van harwarebeveiligingssleutels. Akamai MFA gebruikt een smartphoneapplicatie die bestaande smartphones transformeert in een hardwarebeveiligingssleutel om een naadloze gebruikerservaring te verstrekken.

De huidige MFA-technieken die geen gebruik maken van FIDO2 kunnen gemakkelijk gemanipuleerd worden en herhaald worden door misdadigers die phishingaanvallen of aanvallen met een tussenpersoon hanteren. FIDO2 is de branchenorm voor het leveren van veilige MFA en is het startpunt voor wachtwoord- en gebruikersvrije authenticatie. Om dit niveau van beveiliging te behalen moeten ondernemingen momenteel hardwaresleutels verdelen en beheren, wat leidt tot bijkomende kosten en meer complexiteit.

Akamai MFA is ontworpen om een phishingbestendige gebruiksvriendelijke ervaring te verstrekken aan werknemers met behulp van de sterkste op standaarden gebaseerde beschikbare authenticatiemethode en via een smartphoneapplicatie in de plek van een fysieke beveiligingssleutel. De oplossing maakt optimaal gebruik van FIDO2, dat end-to-endcryptografie en een verzegelde vraag/reactiestroom verstrekt, waardoor ondernemingen de beste multifactorbeveiliging krijgen zonder bijkomende kosten. Ze komt met een eenvoudig upgradepad naarmate de authenticatiebehoeften evolueren.

"Gewone tweede-factorpushmeldingen worden gemakkelijk gecompromitteerd, tenzij bedrijven hardwarebeveiligingssleutels uitrollen en beheren, wat leidt tot aanzienlijk meer complexiteit," aldus Rick McConell, President en General Manager, Security Technology Group, bij Akamai. "Akamai MFA biedt alle voordelen van FIDO2-standaarden en gebruikt een phishingbestendige pushmelding op een smartphone waardoor ondernemingen kunnen overstappen naar het volgende niveau van MFA-beveiliging zonder behoefte aan hardwarebeveiligingssleutels."

"Wanneer het over MFA-technologieën gaat, zijn pushmeldingen de gouden norm; niets is gemakkelijker en door de toevoeging van phishingbestendige FIDO2-bescherming wordt het veilig," zegt Jay Bretzmann Program Director, IDC Security Products. "Akamai begrijpt de behoefte aan naadloze authenticatiemethoden, omdat het aan de voorhoede staat van identiteits- en toegangstechnologie en steeds vaker zijn expertise verleent aan implementaties op de werkplek, terwijl we omgaan met de realiteit van telewerken ten gevolge van COVID-19."

Uitgerold op het Akamai Intelligent Edge Platform, kan Akamai MFA centraal geactiveerd en beheerd worden via Enterprise Center met een globaal bereik en schaal voor veerkracht en prestatie. De dienst kan geïntegreerd worden met marktleidende identiteitsproviders, waaronder Microsoft Azure AD, Okta en Akamai's eigen Enterprise Application Access. Er worden bijkomende integraties ondersteund voor situaties waarin Secure Shell (SSH) en Windows Login gebruikt worden.

Akamai MFA is nu beschikbaar. Voor meer informatie over Akamai MFA en om een proefperiode van zestig dagen te activeren ga hier naar de website. Voor meer informatie over andere web- en bedrijfsapplicatieoplossingen ga naar Akamai's beveiligingspakket.

Over Akamai

Akamai beveiligt en verstrekt digitale ervaringen voor 's werelds grootste bedrijven. Akamai's Intelligent Edge Platform omringt alles, van de onderneming tot de cloud, zodat klanten en hun bedrijven snel, slim en veilig kunnen zijn. Wereldwijd vertrouwen topmerken op Akamai om hen een concurrentievoordeel te helpen verwezenlijken door middel van agiele oplossingen die de kracht van hun multicloudarchitectuur uitbreiden. Akamai houdt beslissingen, apps en ervaringen dichter bij gebruikers dan de rest en aanvallen en dreigingen ver weg. Akamai's portfolio van vooraanstaande beveiliging, internet- en mobiele prestaties, bedrijfstoegang en videosystemen wordt ondersteund door een ongeëvenaarde klantendienst, analyse en 24/7/365-monitoring. Om te weten te komen waarom 's werelds topmerken vertrouwen op Akamai, ga naar www.akamai.com, blogs.akamai.com, of @Akamai op Twitter. U vindt onze wereldwijde contactgegevens op www.akamai.com/locations.

