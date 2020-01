Alma Lasers, de medische tak van Sisram, lanceert het DermaClear 3-in-1-huidverzorgingsplatform

DermaClear is een krachtig hydradermabrasie platform voor peeling, reiniging, extractie van vrije zuurstofradicalen en hydratatie van de huid, dat tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar kwalitatief hoogstaande, risicoloze en effectieve huidverzorgingsbehandelingen. Onderzoek toont aan dat verontreinigende stoffen, gifstoffen en chemicaliën in de stedelijke omgeving de huid kunnen beschadigen, terwijl het intensieve gebruik van make-up in het selfie-tijdperk waarin wij leven, de huid tevens verstopt en veroudert. DermaClear heeft de oplossing.