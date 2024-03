Angeion Group kondigt strategisch partnerschap aan met ClaimScore om fraudedetectiesysteem van AngeionAffirm te verbeteren

PHILADELPHIA, 6 maart 2024 /PRNewswire/ -- Angeion Group, een pionier op het gebied van oplossingen voor schikkingen in class actions, kondigt met trots een strategische samenwerking aan met ClaimScore, een marktleider op het gebied van AI-gestuurde software voor claimvalidatie. Deze samenwerking zal AngeionAffirm, het geavanceerde fraudedetectiesysteem van Angeion, verder versterken met ClaimScore's eigen scoring-, monitoring- en rapportagesoftware.

AngeionAffirm is door Angeion Group op de markt gebracht en maakt gebruik van diepgaande machine learning en AI-technologieën, waarbij het inzichten haalt uit een decennium aan claimgegevens. ClaimScore gebruikt algoritmen met behulp van AI en een complexe cloudarchitectuur om claimvalidatie in real time te leveren via een eigen scoresysteem. AngeionAffirm en ClaimScore maken verbinding via de onlangs vrijgegeven API van ClaimScore. De synergie tussen de claimgegevens van Angeion, de geavanceerde softwarearchitectuur van ClaimScore en de expertise van de bedrijven op het gebied van fraudedetectie betekent een belangrijke vooruitgang in de bestrijding van frauduleuze activiteiten binnen class action schikkingen.

De samenwerking tussen Angeion en ClaimScore werd bekrachtigd tijdens hun samenwerking om fraude in kaart te brengen in Jimenez v. Artsana USA, Inc., waar uitgebreide fraude werd gedetecteerd. Met bijna 9 miljoen ingediende claims onthulde het nauwgezette onderzoek van ClaimScore en Angeion een alarmerende 8,9 miljoen frauduleuze claims. Deze gezamenlijke inspanning heeft aanzienlijke besparingen opgeleverd voor het schikkingsproces en zal ervoor zorgen dat legitieme eisers, en alleen legitieme eisers, hun rechtmatige deel van de opbrengsten van de schikking uitgekeerd krijgen.

Christopher Chorba van Gibson Dunn - een "go to" verdedigingsadvocaat voor grootschalige class actions - prees de strategische samenwerking. Chorba merkte op dat hij met beide bedrijven heeft gewerkt en volgens hem zijn beide "op het scherpst van de snede" bij het aanpakken van de technologische, grootschalige fraude die in recente zaken wordt gezien. Hij zei verder dat de analyses en back-upgegevens die de gecombineerde technologieën kunnen leveren "van een hoger niveau" zijn en verklaarde dat "de claimvalidatie en fraudebestrijdingsdiensten die door de twee bedrijven worden geleverd iets is dat ik mijn klanten zal aanbevelen in alle zaken die ik in de toekomst behandel."

Charles Schaffer van Levin Sedran and Berman, LLP, verklaarde: "Angeion Group, en in het bijzonder AngeionAffirm, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen en verhelpen van frauduleuze dossiers in veel schikkingen waarin ik hoofdadvocaat was. Hun technologie, hun historische claimgegevens en hun vermogen om fraude op te sporen is ongeëvenaard. Ik ben verheugd om te zien hoe deze strategische samenwerking een toch al opmerkelijk productaanbod versterkt."

Steven Weisbrot, CEO en President van Angeion Group, toonde zich optimistisch over het partnerschap: "De samenwerking met ClaimScore versterkt niet alleen onze toewijding aan fraudebestrijding, maar verbetert ook de efficiëntie en effectiviteit van onze inspanningen op het gebied van het opsporen van fraude. Dit partnerschap getuigt van onze toewijding aan het belang van schikkingen in class actions."

Robert Gallo, CEO van ClaimScore, sloot zich hierbij aan en merkte op dat "Steve en zijn team leiders zijn op het gebied van class action administratie. We zijn er trots op dat ze ervoor kiezen om onze software samen met hun innovaties te gebruiken om een efficiënte en transparante oplossing te bieden voor het groeiende probleem van fraude bij class settlement."

Angeion en ClaimScore zijn vastbesloten om AngeionAffirm verder te verbeteren met extra beschermingslagen, om eerlijke en rechtvaardige resultaten voor alle eisers te garanderen.

Over Angeion Group

Angeion Group is koploper op het gebied van afwikkelingsadministratie en juridische notificatiediensten. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie, bewezen best practices en deskundig advies is Angeion gespecialiseerd in het beheer van class actions, collectieve onrechtmatige daad en collectief verhaal. Angeions toewijding aan efficiëntie, verantwoording en uitmuntendheid wekt vertrouwen bij zowel raadslieden als bij de rechtbank.

Over ClaimScore

ClaimScore LLC (www.ClaimScore.ai) is een technologiebedrijf dat AI-gebaseerde claimvalidatiesoftware biedt voor class action-schikkingen. Het eigen scoresysteem en de realtime rapportage van ClaimScore zijn ontworpen om een transparante en efficiënte benadering van het claimproces te bieden en vormen de gouden standaard in claimvalidatiesoftware.

Mediacontacten:

Angeion Group

Shiri Lasman

Marketing Manager

(215) 563-4116

ClaimScore LLC

Robert Gallo

Chief Executive Officer

[email protected]